Xbox konsollar için yeni güncelleme hazır: İşte gelen yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass’e gelecek yeni oyunların açıklamasından birkaç gün sonra Xbox sistem güncellemesi yayınlandı. Microsoft mağazasına yönelik güncellemeler, Xbox kablosuz oyun kontrolcüsü için yeni yazılım dahil önemli güncellemeler getiriyor. İşte Xbox Mayıs 2023 güncelleme detayları:

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Xbox Mayıs 2023 güncellemesi ile gelen yenilikler

Xbox’ınız Discord hesabınıza bağlıysa artık Discord sunucularınızdaki kanallara doğrudan konsoldan katılabiliyorsunuz. Xbox konsolunuzdan Discord Voice’a bağlıyken, Discord arkadaşlarınızın Xbox oyuncu etiketini görebiliyorsunuz. Yeni güncelleme ile Xbox arkadaş ekleme ve oyun daveti gönderme de kolaylaştı.

Microsoft Store’a yapılan güncellemeyle, yeni oyunları bulmanız her zamankinden daha kolay. Sayfalardaki yeni sıralama ve filtreleme seçenekleri, hem Xbox sitesinden hem de konsoldan oyunları fiyata, aboneliklere, dile ve erişilebilirlik özelliklerine göre listelemenize izin veriyor.

Xbox Elite Series 2 ve Xbox Adaptive gibi dahili pile sahip kontrolcülerin pil tüketimine yönelik iyileştirmeler de söz konusu. Ayrıca 4K, 120Hz ve VRR açıkken kulaklık kullanımında kontrolcünün bağlantısının kesilmesi sorunu çözüldü.

Xbox Game Pass görevlerini bulmak da kolaylaştı. Xbox Game Pass kütüphanesindeki oyunları oynayarak Microsoft Rewards puanları kazanabiliyorsunuz. Xbox Game Pass Quests, oyun sekmesinden yeni Ödüller sekmesine taşınıyor.

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