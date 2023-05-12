Xbox konsollar için yeni güncelleme hazır: İşte gelen yeni özellikler

Xbox Mayıs 2023 güncellemesi ile gelen yenilikler
Xbox’ınız Discord hesabınıza bağlıysa artık Discord sunucularınızdaki kanallara doğrudan konsoldan katılabiliyorsunuz. Xbox konsolunuzdan Discord Voice’a bağlıyken, Discord arkadaşlarınızın Xbox oyuncu etiketini görebiliyorsunuz. Yeni güncelleme ile Xbox arkadaş ekleme ve oyun daveti gönderme de kolaylaştı.
Microsoft Store’a yapılan güncellemeyle, yeni oyunları bulmanız her zamankinden daha kolay. Sayfalardaki yeni sıralama ve filtreleme seçenekleri, hem Xbox sitesinden hem de konsoldan oyunları fiyata, aboneliklere, dile ve erişilebilirlik özelliklerine göre listelemenize izin veriyor.
Xbox Elite Series 2 ve Xbox Adaptive gibi dahili pile sahip kontrolcülerin pil tüketimine yönelik iyileştirmeler de söz konusu. Ayrıca 4K, 120Hz ve VRR açıkken kulaklık kullanımında kontrolcünün bağlantısının kesilmesi sorunu çözüldü.
Xbox Game Pass görevlerini bulmak da kolaylaştı. Xbox Game Pass kütüphanesindeki oyunları oynayarak Microsoft Rewards puanları kazanabiliyorsunuz. Xbox Game Pass Quests, oyun sekmesinden yeni Ödüller sekmesine taşınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.