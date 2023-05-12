Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox konsollar için yeni güncelleme hazır: İşte gelen yeni özellikler

    Microsoft, Xbox Series X/S ve Xbox One konsolu için Mayıs ayı güncellemesini yayınladı. Yeni Xbox sistem güncellemesi, hata düzeltmeleri ve birkaç yenilik getiriyor.
    2
    xbox mayıs 2023 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass’e gelecek yeni oyunların açıklamasından birkaç gün sonra Xbox sistem güncellemesi yayınlandı. Microsoft mağazasına yönelik güncellemeler, Xbox kablosuz oyun kontrolcüsü için yeni yazılım dahil önemli güncellemeler getiriyor. İşte Xbox Mayıs 2023 güncelleme detayları:

    Xbox Mayıs 2023 güncellemesi ile gelen yenilikler

    Xbox’ınız Discord hesabınıza bağlıysa artık Discord sunucularınızdaki kanallara doğrudan konsoldan katılabiliyorsunuz. Xbox konsolunuzdan Discord Voice’a bağlıyken, Discord arkadaşlarınızın Xbox oyuncu etiketini görebiliyorsunuz. Yeni güncelleme ile Xbox arkadaş ekleme ve oyun daveti gönderme de kolaylaştı.

    Microsoft Store’a yapılan güncellemeyle, yeni oyunları bulmanız her zamankinden daha kolay. Sayfalardaki yeni sıralama ve filtreleme seçenekleri, hem Xbox sitesinden hem de konsoldan oyunları fiyata, aboneliklere, dile ve erişilebilirlik özelliklerine göre listelemenize izin veriyor.

    Xbox Elite Series 2 ve Xbox Adaptive gibi dahili pile sahip kontrolcülerin pil tüketimine yönelik iyileştirmeler de söz konusu. Ayrıca 4K, 120Hz ve VRR açıkken kulaklık kullanımında kontrolcünün bağlantısının kesilmesi sorunu çözüldü.

    Xbox Game Pass görevlerini bulmak da kolaylaştı. Xbox Game Pass kütüphanesindeki oyunları oynayarak Microsoft Rewards puanları kazanabiliyorsunuz. Xbox Game Pass Quests, oyun sekmesinden yeni Ödüller sekmesine taşınıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 26 dakika önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    acteco motor vitreolent göz damlası kullananlar ambulans yazısı neden ters yazılır itunes yedekleme klasörü değiştirme trekking bisiklet nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız