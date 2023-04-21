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    Street Fighter 6 PC demo tarihi belli oldu: İşte detaylar

    Efsane dövüş oyunlarından Street Fighter 6'nın demosu PS5 ve PS4 konsollar için çıktı, PC demosu da yolda. Capcom, oyunun tek oyunculu modlarını da detaylandırdı.                                 
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    street fighter 6 demosu çıktı Tam Boyutta Gör
    Capcom, Street Fighter 6’nın demosunu ilk olarak Sony PS5 ve PS4 oyun konsolları için yayınladı. Oyuncuların World Tour modunun ilk bölümünü oynamalarına izin verilen demo sürüm, 26 Nisan’da PC platformu için çıkacak.

    Street Fighter 6 demo içeriği

    Street Fighter 6’nın demo sürümünde oyuncular kendi avatarlarını oluşturup hikayenin ilk bölümünü oynuyor. Yalnızca iki karakter (Luke ve Ryu) ile oynanabiliyor. Dövüş alanı olarak da Genbu Temple ve Training Room, seçilebiliyor. Demoda herhangi bir online özellik kullanılamıyor. Son olarak demo sürümü oynamak için en az 25GB boş depolama alanının olması gerekiyor.

    Street Fighter 6 tek oyunculu mod nasıl olacak?

    Capcom, tek oyunculu Street Fighter 6 modlarına da açıklık getirdi. Oyuncular, World Tour’da avatar oluşturup seviyesine yükseltebilecek, Metro City ve diğer yerleri keşfedecek ve Haggar, Carlos Miyamoto gibi Street Fighter ile Capcom’un ünlü karakterleriyle etkileşime girecek.

    Street Fighter 6 sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16GB RAM
    • VRAM: 6GB
    • Ekran kartı: RTX2070 / Radeon RX 5700XT
    • Depolama: 25GB boş alan

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    emrahmt 1 gün önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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