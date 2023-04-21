Street Fighter 6 PC demo tarihi belli oldu: İşte detaylar

- Street Fighter 6 demo içeriği
- Street Fighter 6 tek oyunculu mod nasıl olacak?
- Street Fighter 6 sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Street Fighter 6 demo içeriği
Street Fighter 6’nın demo sürümünde oyuncular kendi avatarlarını oluşturup hikayenin ilk bölümünü oynuyor. Yalnızca iki karakter (Luke ve Ryu) ile oynanabiliyor. Dövüş alanı olarak da Genbu Temple ve Training Room, seçilebiliyor. Demoda herhangi bir online özellik kullanılamıyor. Son olarak demo sürümü oynamak için en az 25GB boş depolama alanının olması gerekiyor.
Street Fighter 6 tek oyunculu mod nasıl olacak?
Capcom, tek oyunculu Street Fighter 6 modlarına da açıklık getirdi. Oyuncular, World Tour’da avatar oluşturup seviyesine yükseltebilecek, Metro City ve diğer yerleri keşfedecek ve Haggar, Carlos Miyamoto gibi Street Fighter ile Capcom’un ünlü karakterleriyle etkileşime girecek.
Street Fighter 6 sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16GB RAM
- VRAM: 6GB
- Ekran kartı: RTX2070 / Radeon RX 5700XT
- Depolama: 25GB boş alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)