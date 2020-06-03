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    Şubat ayı itibariyle en fazla 5G patent başvurusu Huawei’nin

    Huawei Şubat ayı itibariyle kümülatif olarak en fazla 5G patent başvurusu yapan firma oldu. Bununla birlikte Samsung da en çok başvurusu kabul edilen firma durumunda.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Şubat ayı itibariyle en fazla 5G patent başvurusu Huawei’nin
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    ABD tarafından ağır bir şekilde yaptırımlara tabi tutulsa da Huawei yeni teknolojilerin peşini asla bırakmıyor. 5G döneminde en hazırlıklı isim olmak isteyen Huawei haliyle en fazla patent başvurusu yapan isim durumunda.

    Sürekli teknoloji geliştiriyor

    IPlytics tarafından yapılan bir araştırmaya göre Şubat ayı itibariyle kümülatif olarak en fazla 5G patent başvurusu yapan firma Huawei oldu. Huawei toplamda 3147 gerekli patent başvurusu yaptı. Gerekli patent tanımı bir teknik standarda uymak için kullanılması gereken patentleri ifade ediyor.

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    Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı ZTE Axon 11 SE 5G tanıtıldı"

    Huawei’nin yaptığı başvurularından 1250 tanesi onaylanmış durumda. Huawei böylece global 5G gerekli patent başvuru toplamının yüzde 15’ine hakim oldu ve lider duruma geldi. İkinci Samsung 2795 gerekli patent başvuru yapmış ve yaklaşık 1750 tanesi kabul edilmiş. Bununla birlikte kabul edilen patent olarak Samsung lider durumda.

    Şubat ayı itibariyle en fazla 5G patent başvurusu Huawei’nin
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    ZTE ise 2561 patent başvurusu ile üçüncü sırada. Bunlardan yaklaşık 850 tanesi kabul edilmiş. Böylece Çinli firmalar toplamda 5700 patent başvurusu ile zirveyi tutuyor ve yüzde 34 paya sahip oluyor. Güney Kore ise 5000 başvuru ile ikinci sırada.

    Grafikte dikkat çeken bir diğer nokta Çinli firmaların kabul toplamında ikinci sırada olması. Bu kez Güney Koreli firmalar 3100 civarında kabul edilmiş patent başvurusu ile liderliğe yükseliyor.

    Henüz yaygın kullanımda olmamasına rağmen 5G standardında kıyasıya bir yarış mevcut. En iyi ekipmanları geliştirmenin yanında yeni teknolojilere sahip olmak da oldukça büyük önem taşıyor. Bu bakımdan 5G patent başvurularında katlanarak artan rakamlar göreceğiz.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/02/huawei-has-the-most-5g-standard-essential-patents-globally/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kamilgömek 34 dk. yeni yorumcu
    huawei firması diğer firmalardan çok daha iyi ve başarılıdır
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    pacmanss 1 sa. yeni yorumcu
    Her zaman söylerim Huawein teknolojisi diğer firmalardan her zaman on gömlek üstün . Olacaksın Huawei .
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    FoBç (Fırat Orak) 4 dk. yeni yorumcu pacmanss
    Rüya görüyorsun herhalde tamam Huawei çok fazla 5G patent başvurularında bulunmuş fakat Huawei ne kadar çin menşeili bir firma olsada Amerika ya ihtiyaç duyduğu mağlum örnek verecek olursam şikayetvar adlı siteden kopyalayıp yapıştırdım kesinlikle oynama yapmadım” 2 önce p40 aldım aldığıma bin değil yüzbin kere pişman oldum oyunlardan herhangi bir şey alamıyorum Google Play story istiyor Huawei mağazası hiçbir yere bağlı değil kendi mağazasında kötü uygulamalar var Çin uygulamaları bir şey indirmek istiyorsanız İnternet üzerinden apk indiriyoruz p40 üzeri telefon bunun alt modellerde Google varmış diye duydum böyle bir markaya yazık vallahi yazık.”

    Yani marka inovasyon sahibi fakat yeterli değil ...
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