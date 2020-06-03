Şubat ayı itibariyle en fazla 5G patent başvurusu Huawei’nin

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ABD tarafından ağır bir şekilde yaptırımlara tabi tutulsa da Huawei yeni teknolojilerin peşini asla bırakmıyor. 5G döneminde en hazırlıklı isim olmak isteyen Huawei haliyle en fazla patent başvurusu yapan isim durumunda.

Sürekli teknoloji geliştiriyor

IPlytics tarafından yapılan bir araştırmaya göre Şubat ayı itibariyle kümülatif olarak en fazla 5G patent başvurusu yapan firma Huawei oldu. Huawei toplamda 3147 gerekli patent başvurusu yaptı. Gerekli patent tanımı bir teknik standarda uymak için kullanılması gereken patentleri ifade ediyor.

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Huawei’nin yaptığı başvurularından 1250 tanesi onaylanmış durumda. Huawei böylece global 5G gerekli patent başvuru toplamının yüzde 15’ine hakim oldu ve lider duruma geldi. İkinci Samsung 2795 gerekli patent başvuru yapmış ve yaklaşık 1750 tanesi kabul edilmiş. Bununla birlikte kabul edilen patent olarak Samsung lider durumda.

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ZTE ise 2561 patent başvurusu ile üçüncü sırada. Bunlardan yaklaşık 850 tanesi kabul edilmiş. Böylece Çinli firmalar toplamda 5700 patent başvurusu ile zirveyi tutuyor ve yüzde 34 paya sahip oluyor. Güney Kore ise 5000 başvuru ile ikinci sırada.

Grafikte dikkat çeken bir diğer nokta Çinli firmaların kabul toplamında ikinci sırada olması. Bu kez Güney Koreli firmalar 3100 civarında kabul edilmiş patent başvurusu ile liderliğe yükseliyor.

Henüz yaygın kullanımda olmamasına rağmen 5G standardında kıyasıya bir yarış mevcut. En iyi ekipmanları geliştirmenin yanında yeni teknolojilere sahip olmak da oldukça büyük önem taşıyor. Bu bakımdan 5G patent başvurularında katlanarak artan rakamlar göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2020/06/02/huawei-has-the-most-5g-standard-essential-patents-globally/

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