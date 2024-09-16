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    Anlık Bildirim

    Suçları gerçekleşmeden önce tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

    Filmlerde gördüklerimiz yapay zeka çağında birer birer gerçekleşmeye devam ediyor. Şimdi de suçları gerçekleşmeden önce tahmin edebilen yapay zeka geliştirildiği iddia ediliyor.
    Suçları gerçekleşmeden önce tahmin edebilen yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Sadece filmlerde olabilecek şeyler günümüz veri çağında gerçeğe dönüşüyor. 2002 yapımı "Azınlık Raporu" (Minority Report) filminde suçların henüz işlenmeden önce önlenebildiği bir gelecek anlatılıyordu. Şimdi ise Güney Koreli araştırmacılar, suçları henüz gerçekleşmeden tespit etmeyi hedefleyen bir yapay zeka teknolojisi üzerinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini bildiriyor.

    Filmler gerçek oluyor

    Suçları gerçekleşmeden önce tahmin edebilen yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Güney Kore Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü (ETRI) tarafından geliştirilen "Dejaview" adlı bu yapay zeka sistemi, gerçek zamanlı CCTV analizleriyle suç potansiyelini önceden belirleyip durumu yetkililere bildiriyor. Özellikle sessiz ve izole bölgelerde gece geç saatlerde işlenen suçları temel alarak, belirli bölgelerde benzer olayların tekrarlanma ihtimali değerlendiriliyor.

    Dejaview, makine öğrenimi ile eğitilmiş olup, geçmiş olayların kayıtlarını ve çevresel faktörleri inceleyerek olası suçları tespit edebiliyor. Zaman, mekan ve geçmiş suç verileri gibi değişkenler üzerinden çalışan sistem, riskli bölgelerde daha yoğun bir güvenlik önlemi alınmasını sağlıyor. Seocho şehri verileri ile yapılan saha testlerinde sistem, yüzde 82.8'lik bir doğruluk oranı sergiledi.

    Dejaview'in bir diğer önemli bileşeni ise 'birey merkezli yeniden suç işleme tahmini' olarak adlandırılıyor. Birey odaklı suç tekrarlama risk analizine dayanan bu bileşen yüksek risk grubundaki bireylerin hareketlerini izleyerek aynı suçu yeniden işleme olasılıklarını değerlendiriyor. En nihayetin sistem bu kişilerin hareket kalıplarını izleyerek, davranışlarının yakında başka bir suç işleyebileceklerine işaret edip etmediğini analiz edebiliyor.

    Sistem kullanılmaya başlandı

    Suçları gerçekleşmeden önce tahmin edebilen yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Peki Dejaview’in zekasının kaynağı ne? Aktarılanlara göre sistem, üç yıl boyunca çeşitli olayları yakalayan 32.000'den fazla CCTV klibinden oluşan devasa bir veri kümesi üzerinde eğitildi. Yapay zeka bu verilerden kalıpları tanımayı öğrendi ve şimdi bu bilgiyi/veriyi gerçek zamanlı suç tahmininde kullanıyor.

    Elbette yapay zekaya dayalı olarak suç tahmini derin bir etik tartışmayı da beraberinde getirebilir. George Orwell’ın “bireylerin sürekli izlenmesi” vurguları akıllara gelirken ETRI, Dejaview'in uygulamasını havaalanları, enerji tesisleri, fabrikalar ve ulusal etkinlik izleme gibi kamu güvenliği altyapısıyla sınırlı tutuyor. Özel güvenlik kurumları için ticari kullanımın 2025 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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