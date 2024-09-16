Suçları gerçekleşmeden önce tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

Filmler gerçek oluyor
Dejaview, makine öğrenimi ile eğitilmiş olup, geçmiş olayların kayıtlarını ve çevresel faktörleri inceleyerek olası suçları tespit edebiliyor. Zaman, mekan ve geçmiş suç verileri gibi değişkenler üzerinden çalışan sistem, riskli bölgelerde daha yoğun bir güvenlik önlemi alınmasını sağlıyor. Seocho şehri verileri ile yapılan saha testlerinde sistem, yüzde 82.8'lik bir doğruluk oranı sergiledi.
Dejaview'in bir diğer önemli bileşeni ise 'birey merkezli yeniden suç işleme tahmini' olarak adlandırılıyor. Birey odaklı suç tekrarlama risk analizine dayanan bu bileşen yüksek risk grubundaki bireylerin hareketlerini izleyerek aynı suçu yeniden işleme olasılıklarını değerlendiriyor. En nihayetin sistem bu kişilerin hareket kalıplarını izleyerek, davranışlarının yakında başka bir suç işleyebileceklerine işaret edip etmediğini analiz edebiliyor.
Sistem kullanılmaya başlandı
Elbette yapay zekaya dayalı olarak suç tahmini derin bir etik tartışmayı da beraberinde getirebilir. George Orwell’ın “bireylerin sürekli izlenmesi” vurguları akıllara gelirken ETRI, Dejaview'in uygulamasını havaalanları, enerji tesisleri, fabrikalar ve ulusal etkinlik izleme gibi kamu güvenliği altyapısıyla sınırlı tutuyor. Özel güvenlik kurumları için ticari kullanımın 2025 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.