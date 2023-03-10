Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şaşırtmadı: Suicide Squad: Kill The Justice League bir kez daha ertelendi

    Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan Suicide Squad: Kill The Justice League şaşırtıcı olmayacak şekilde bir kez daha ertelendi.
    Oy Ver
    Suicide Squad: Kill The Justice League bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan Suicide Squad: Kill The Justice League için işler pek yolunda gitmiyor. DC Comics'in süper kötü takımı Suicide Squad’ın bu kez iyilik için savaştığı oyun, son videosunun ardından topa tutulmuştu. Şimdi ise oyun bir kez daha ertelendi.

    Suicide Squad: Kill The Justice League yine ertelendi

    Suicide Squad: Kill The Justice League'in ilk olarak 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl oyun 26 Mayıs 2023’e ertelenmişti. Şimdi ise kesin çıkış tarihi belirsiz olan “bu yılın sonlarında” olacak şekilde oyun bir kez daha ertelendi.

    Suicide Squad: Kill The Justice League bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Batman: Arkham serisiyle aynı evrende geçen ve aslında o serinin bir devamı olan Suicide Squad: Kill The Justice League, son oynanış videosunun ardından çokça eleştirilmişti. Oyunun bir servis oyunu olduğu tam olarak ortaya çıkmış hatta bazı eleştirmenler oyunun kostüm giydirilmiş Marvel's Avengers olduğunu dahi söylemişti.

    Suicide Squad: Kill The Justice League esasında hikaye olarak oldukça umut vadeden bir yapım. Suicide Squad ekibindeki Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark karakterlerini kullanarak Brainiac'ın ele geçirip kontrol ettiği Justice League'i durdurmaya çalışacağız. Erteleme sonrasında oyunda köklü değişikliklerin olması beklenmiyor. Oyundaki hataların ve eksikliklerin giderilmesi ve esasında “cilalama” yapılması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chevrolet aveo alınır mı turnuva fikstür oluşturma nesne referansı bir nesnenin örneğine atanmadı. frene basinca sürtünme sesi cezaevinde cinsel ihtiyaç

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız