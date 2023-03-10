Şaşırtmadı: Suicide Squad: Kill The Justice League bir kez daha ertelendi

Tam Boyutta Gör Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan Suicide Squad: Kill The Justice League için işler pek yolunda gitmiyor. DC Comics'in süper kötü takımı Suicide Squad’ın bu kez iyilik için savaştığı oyun, son videosunun ardından topa tutulmuştu. Şimdi ise oyun bir kez daha ertelendi.

Suicide Squad: Kill The Justice League yine ertelendi

Suicide Squad: Kill The Justice League'in ilk olarak 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl oyun 26 Mayıs 2023’e ertelenmişti. Şimdi ise kesin çıkış tarihi belirsiz olan “bu yılın sonlarında” olacak şekilde oyun bir kez daha ertelendi.

Tam Boyutta Gör Batman: Arkham serisiyle aynı evrende geçen ve aslında o serinin bir devamı olan Suicide Squad: Kill The Justice League, son oynanış videosunun ardından çokça eleştirilmişti. Oyunun bir servis oyunu olduğu tam olarak ortaya çıkmış hatta bazı eleştirmenler oyunun kostüm giydirilmiş Marvel's Avengers olduğunu dahi söylemişti.

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Suicide Squad: Kill The Justice League esasında hikaye olarak oldukça umut vadeden bir yapım. Suicide Squad ekibindeki Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark karakterlerini kullanarak Brainiac'ın ele geçirip kontrol ettiği Justice League'i durdurmaya çalışacağız. Erteleme sonrasında oyunda köklü değişikliklerin olması beklenmiyor. Oyundaki hataların ve eksikliklerin giderilmesi ve esasında “cilalama” yapılması bekleniyor.

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Suicide Squad: Kill The Justice League bir kez daha ertelendi