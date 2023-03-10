Şaşırtmadı: Suicide Squad: Kill The Justice League bir kez daha ertelendi

Suicide Squad: Kill The Justice League yine ertelendi
Suicide Squad: Kill The Justice League'in ilk olarak 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl oyun 26 Mayıs 2023’e ertelenmişti. Şimdi ise kesin çıkış tarihi belirsiz olan “bu yılın sonlarında” olacak şekilde oyun bir kez daha ertelendi.
Suicide Squad: Kill The Justice League esasında hikaye olarak oldukça umut vadeden bir yapım. Suicide Squad ekibindeki Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark karakterlerini kullanarak Brainiac'ın ele geçirip kontrol ettiği Justice League'i durdurmaya çalışacağız. Erteleme sonrasında oyunda köklü değişikliklerin olması beklenmiyor. Oyundaki hataların ve eksikliklerin giderilmesi ve esasında “cilalama” yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez