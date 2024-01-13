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    Anlık Bildirim

    Suicide Squad: Kill the Justice League’nin sistem gereksinimleri belli oldu

    Batman Arkham serisi ile bilinen Rocksteady Games, Suicide Squad’ın çıkışına hazırlanıyor. Yapımın çıkışına haftalar kala stüdyo, oyunun PC sistem gereksinimlerini açıkladı.
    Suicide Squad: Kill the Justice League Tam Boyutta Gör
    Batman Arkham serisi ile bilinen Rocksteady Studios, uzun bir aranın ardından sektöre geri dönüyor. Stüdyo, çıkışına haftalar kala Suicide Squad: Kill the Justice League’in sistem gereksinimlerini güncelledi. 

    Suicide Squad: Kill the Justice League PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum

    • Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Min
    • FPS: 30
    • CPU: i5-8400K veya Ryzen 5 1600
    • GPU: Nvidia GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56
    • RAM: 16GB çift kanal
    • Depolama: SSD gerekli

    Minimum 60fps

    • Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Min
    • FPS: 60fps
    • CPU: i7-9700K veya Ryzen 7 5800X
    • GPU: Nvidia RTX 2060 veya AMD RX 5700 XT
    • RAM: 16GB çift kanal
    • Depolama: SSD gerekli

    Önerilen

    • Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1440p / Orta
    • FPS: 60fps
    • CPU: i7-10700K veya Ryzen 7 5800x3D
    • GPU: Nvidia RTX 2080 veya AMD RX 6800 XT
    • RAM: 16GB çift kanal
    • Depolama: SSD gerekli

    Ultra

    • Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 4K / Yüksek
    • FPS: 60fps
    • CPU: i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7800x3D
    • GPU: Nvidia RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT
    • RAM: 16GB çift kanal
    • Depolama: SSD gerekli

    Rocksteady’nin sistem gereksinimlerini paylaşmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı listeyi eleştirmeye başladı. Paylaşılan gereksinimler, AMD ve Intel işlemcilerini oldukça ilginç bir şekilde eşlemiş. Ayrıca yapımın beta testine katılan kullanıcılar, sistem gereksinimlerine uymayan CPU ve GPU kombinasyonları ile oldukça başarılı performans değerlerine ulaştığını belirtmiş. Tüm bunların yanı sıra yapım, Nvidia DLSS ve AMD FSR çözünürlük üst örnekleme teknolojilerini destekleyecek. Suicide Squad: Kill the Justice League 2 Şubat’ta PC, Playstation 5 ve Xbox Series platformları için çıkış yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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