Suicide Squad: Kill the Justice League’nin sistem gereksinimleri belli oldu

- Suicide Squad: Kill the Justice League PC Sistem Gereksinimleri
- Minimum
- Minimum 60fps
- Önerilen
- Ultra
- Yorumlar
Suicide Squad: Kill the Justice League PC Sistem Gereksinimleri
Minimum
- Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Min
- FPS: 30
- CPU: i5-8400K veya Ryzen 5 1600
- GPU: Nvidia GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56
- RAM: 16GB çift kanal
- Depolama: SSD gerekli
Minimum 60fps
- Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Min
- FPS: 60fps
- CPU: i7-9700K veya Ryzen 7 5800X
- GPU: Nvidia RTX 2060 veya AMD RX 5700 XT
- RAM: 16GB çift kanal
- Depolama: SSD gerekli
Önerilen
- Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1440p / Orta
- FPS: 60fps
- CPU: i7-10700K veya Ryzen 7 5800x3D
- GPU: Nvidia RTX 2080 veya AMD RX 6800 XT
- RAM: 16GB çift kanal
- Depolama: SSD gerekli
Ultra
- Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 4K / Yüksek
- FPS: 60fps
- CPU: i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7800x3D
- GPU: Nvidia RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT
- RAM: 16GB çift kanal
- Depolama: SSD gerekli
Rocksteady’nin sistem gereksinimlerini paylaşmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı listeyi eleştirmeye başladı. Paylaşılan gereksinimler, AMD ve Intel işlemcilerini oldukça ilginç bir şekilde eşlemiş. Ayrıca yapımın beta testine katılan kullanıcılar, sistem gereksinimlerine uymayan CPU ve GPU kombinasyonları ile oldukça başarılı performans değerlerine ulaştığını belirtmiş. Tüm bunların yanı sıra yapım, Nvidia DLSS ve AMD FSR çözünürlük üst örnekleme teknolojilerini destekleyecek. Suicide Squad: Kill the Justice League 2 Şubat’ta PC, Playstation 5 ve Xbox Series platformları için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.