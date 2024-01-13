Suicide Squad: Kill the Justice League’nin sistem gereksinimleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Batman Arkham serisi ile bilinen Rocksteady Studios, uzun bir aranın ardından sektöre geri dönüyor. Stüdyo, çıkışına haftalar kala Suicide Squad: Kill the Justice League’in sistem gereksinimlerini güncelledi.

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Suicide Squad: Kill the Justice League PC Sistem Gereksinimleri

Minimum

Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Min

1080p / Min FPS: 30

30 CPU: i5-8400K veya Ryzen 5 1600

i5-8400K veya Ryzen 5 1600 GPU: Nvidia GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

Nvidia GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 RAM: 16GB çift kanal

16GB çift kanal Depolama: SSD gerekli

Minimum 60fps

Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Min

1080p / Min FPS: 60fps

60fps CPU: i7-9700K veya Ryzen 7 5800X

i7-9700K veya Ryzen 7 5800X GPU: Nvidia RTX 2060 veya AMD RX 5700 XT

Nvidia RTX 2060 veya AMD RX 5700 XT RAM: 16GB çift kanal

16GB çift kanal Depolama: SSD gerekli

Önerilen

Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1440p / Orta

1440p / Orta FPS: 60fps

60fps CPU: i7-10700K veya Ryzen 7 5800x3D

i7-10700K veya Ryzen 7 5800x3D GPU: Nvidia RTX 2080 veya AMD RX 6800 XT

Nvidia RTX 2080 veya AMD RX 6800 XT RAM: 16GB çift kanal

16GB çift kanal Depolama: SSD gerekli

Ultra

Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 4K / Yüksek

4K / Yüksek FPS: 60fps

60fps CPU: i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7800x3D

i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7800x3D GPU: Nvidia RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT

Nvidia RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT RAM: 16GB çift kanal

16GB çift kanal Depolama: SSD gerekli

Rocksteady’nin sistem gereksinimlerini paylaşmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı listeyi eleştirmeye başladı. Paylaşılan gereksinimler, AMD ve Intel işlemcilerini oldukça ilginç bir şekilde eşlemiş. Ayrıca yapımın beta testine katılan kullanıcılar, sistem gereksinimlerine uymayan CPU ve GPU kombinasyonları ile oldukça başarılı performans değerlerine ulaştığını belirtmiş. Tüm bunların yanı sıra yapım, Nvidia DLSS ve AMD FSR çözünürlük üst örnekleme teknolojilerini destekleyecek. Suicide Squad: Kill the Justice League 2 Şubat’ta PC, Playstation 5 ve Xbox Series platformları için çıkış yapacak.

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Suicide Squad PC sistem gereksinimleri açıklandı