Sunrun'ın "Sanal Enerji Santralleri" ilk sezonunu başarıyla tamamladı

Tam Boyutta Gör ABD'li güneş enerjisi kurulum şirketi Sunrun, toptan kapasite piyasasında bir konut Sanal Enerji Santrali (VPP) işleterek ilk başarılı sezonunu tamamladı ve şirket bunun "ülkede türünün ilk örneği" olduğunu söyledi.

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Sunrun'ın New England VPP'si Haziran'dan Ağustos'a kadar 1,8 GWh'den fazla enerjiyi ABD şebekesine geri enjekte etti ve New England'daki binlerce Sunrun güneş enerjisi evi, en yoğun güneş enerjisini öğleden sonra 15:00-17:00 saatleri arasında depoladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "VPP ayrıca pahalı ve çevreyi kirleten santrallerin kullanımını en aza indirmeye yardımcı olurken, bölge genelinde enerji maliyetlerini düşürdü ve güvenilir bir güç kaynağı sağladı" denildi.

Ağustos ayında yayınlanan bir raporda ISO-NE, ev tipi güneş enerjisinin Temmuz ayındaki sıcak hava dalgası boyunca toptan sistem talebini ortalama tahminin altında tutmaya nasıl yardımcı olduğunu ayrıntılı olarak açıkladı.

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Şebekeye olan yoğun enerji talebini azaltacak

ABD'de konut tipi güneş enerjisi çözümlerine yönelik güçlü talep dalgasını arkasına alan ve bu yılın ikinci çeyreğinde 34.000'den fazla güneş enerjisi santrali ekleyen Sunrun'ın CEO'su Mary Powell, "Yerel ev tipi güneş enerjisi ve batarya sistemlerini toptan satış piyasalarına entegre etmek için ISO-NE ile birlikte çalışabilmemiz muazzam bir şey" dedi.

Powell sözlerine şöyle devam etti: "Bu, radikal işbirliğinin harika bir örneğidir ve kapasite kısıtlamalarını ve şebeke güvenilirliğini çözmek için her piyasa operatörünün yerel temiz enerji kaynaklarından yararlanmasının önemini göstermektedir."

Sunrun, VPP'ler oluşturmak için bir araya getirildiklerinde, ev tipi güneş enerjisi ve bataryaların şebekeyi önemli ölçüde destekleyebileceğini ve yoğun talebi azaltabileceğini söyledi.

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