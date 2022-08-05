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    Süper Lig'in sosyal medya hesabı açıldı

    Taraftarların uzun zamandır beklediği Süper Lig'in sosyal medya hesabı sonunda açıldı. Süper Lig sosyal medya hesabında maç görüntüleri paylaşılacak.               
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    Futbola marka kalitesinin yükseltilmesi, kullanıcıların anında bilgilendirilmesi ve taraftar kitlesinin etkileşimi için sosyal medya büyük önem taşıyor. Avrupa ligleri, sosyal medyayı aktif olarak kullanırken Spor Toto Süper Lig’in herhangi bir resmi sosyal medya hesabı bulunmuyordu. Sonunda Süper Lig’in resmi sosyal medya hesabı açıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig için Twitter’da @superlig kullanıcı adıyla resmi hesap açıldı. İlk paylaşım olarak el sallama emojisi paylaşıldı. Bu paylaşım 65 binin üzerinde beğeni aldı. Hesabın takipçi sayısı kısa sürede 250 bine ulaştı.

    Maçlardan görüntüler paylaşılacak

    Süper Lig Twitter hesabında maçlar ve kulüpler hakkında paylaşımlar yapılacak. Maçlardan 36 saat sonra görüntüler paylaşılacak. TFF, hesabın yönetimi için kulüplerin ve yayıncı kuruluşun sosyal medya hesaplarından destek alacak. Federasyon, sosyal medyayı aktif kullanarak ligin marka değerini artırmayı amaçlıyor. TFF 1. Lig ve alt ligler için de sosyal medya hesabı açılması planlanıyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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