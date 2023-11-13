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    Anlık Bildirim

    Super Mario Bros. filmi Netflix’e geliyor

    En çok izlenen animasyon ve video oyun uyarlaması olan Super Mario Bros. Movie yapımı gelecek ay itibariyle Netflix platformunda da izlenebiliyor olacak.        
    Super Mario Bros. Movie Tam Boyutta Gör
    1.3 milyar doları geçen hasılatı ile sinema tarihinin en çok izlenen animasyon filmi ve en çok izlenen 20 yapımından biri olmayı başaran Super Mario Bros. filmine gidemeyenlere müjde. Yapım Netflix’e geliyor.

    Bekleyiş bitiyor

    Ağustos ayından bu yana Peacock platformuna özel bir şekilde erişime açılan Super Mario Bros. Movie, 3 Aralık itibariyle Netflix platformundan da izlenebilecek. Böylece Peacock servisi olmayanlar veya bölge dışında bulunanlar için önemli bir fırsat sunulacak.

    Hem en çok izlenen animasyon hem de video oyun uyarlaması olan Super Mario Bros. Movie bu yılın da en çok izlenen ikinci filmi olmuştu. Nintendo henüz ikinci film için bir ipucu vermedi ancak Zelda için bir film duyurusu yapılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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