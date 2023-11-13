Super Mario Bros. filmi Netflix’e geliyor

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Ağustos ayından bu yana Peacock platformuna özel bir şekilde erişime açılan Super Mario Bros. Movie, 3 Aralık itibariyle Netflix platformundan da izlenebilecek. Böylece Peacock servisi olmayanlar veya bölge dışında bulunanlar için önemli bir fırsat sunulacak.
Hem en çok izlenen animasyon hem de video oyun uyarlaması olan Super Mario Bros. Movie bu yılın da en çok izlenen ikinci filmi olmuştu. Nintendo henüz ikinci film için bir ipucu vermedi ancak Zelda için bir film duyurusu yapılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.