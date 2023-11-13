Super Mario Bros. filmi Netflix’e geliyor

Tam Boyutta Gör 1.3 milyar doları geçen hasılatı ile sinema tarihinin en çok izlenen animasyon filmi ve en çok izlenen 20 yapımından biri olmayı başaran Super Mario Bros. filmine gidemeyenlere müjde. Yapım Netflix’e geliyor.

Bekleyiş bitiyor

Ağustos ayından bu yana Peacock platformuna özel bir şekilde erişime açılan Super Mario Bros. Movie, 3 Aralık itibariyle Netflix platformundan da izlenebilecek. Böylece Peacock servisi olmayanlar veya bölge dışında bulunanlar için önemli bir fırsat sunulacak.

Merakla beklenen Ayzek filmi Netflix’te 1 ay önce eklendi

Hem en çok izlenen animasyon hem de video oyun uyarlaması olan Super Mario Bros. Movie bu yılın da en çok izlenen ikinci filmi olmuştu. Nintendo henüz ikinci film için bir ipucu vermedi ancak Zelda için bir film duyurusu yapılmıştı.

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