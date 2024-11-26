Yerli yapım Supermarket Simulator, 3 milyon satış rakamına ulaştı

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Tam Boyutta Gör Son dönemde oyun dünyasında öne çıkmaya başlayan simülasyon kategorisi ülkemizden yeni bir yıldızın doğmasını sağladı. Yılın başlarında piyasaya çıkan Supermarket Simulator oyunu satış rekorları kırıyor.

Nokta Games ve Supermarket Simulator

Yusuf Toptan ve eşinin kurduğu Nokta Games, kısa bir zaman zarfında geliştirdiği Supermarket Simulator oyunu ile büyük bir başarıya imza attı. Son anda Steam Next Fest 2024 etkinliğine yetişen oyun 3 milyondan fazla satmış durumda.

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Planlama aşamasının uzun sürdüğü Supermarket Simulator standart bir süpermarket işletme deneyiminin yanı sıra mafyaya olan borcun ödenmesi için de oyuncuyu büyük bir baskı altında bırakıyor.

Disket Kutus kanalının kurucuları Sinan Akkol ve Faruk Akıncı’nın da aralarında olduğu Gamedev.ist platformu, Supermarket Simulator yapımının konsollara uyarlanması için harekete geçmiş durumda. Oyun Steam üzerinde 3.99$ fiyat etiketi ile satılıyor.

Supermarket Simulator

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Supermarket Simulator satış rekorları kırıyor