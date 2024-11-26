Yerli yapım Supermarket Simulator, 3 milyon satış rakamına ulaştı

Nokta Games ve Supermarket Simulator
Yusuf Toptan ve eşinin kurduğu Nokta Games, kısa bir zaman zarfında geliştirdiği Supermarket Simulator oyunu ile büyük bir başarıya imza attı. Son anda Steam Next Fest 2024 etkinliğine yetişen oyun 3 milyondan fazla satmış durumda.
Planlama aşamasının uzun sürdüğü Supermarket Simulator standart bir süpermarket işletme deneyiminin yanı sıra mafyaya olan borcun ödenmesi için de oyuncuyu büyük bir baskı altında bırakıyor.
Disket Kutus kanalının kurucuları Sinan Akkol ve Faruk Akıncı’nın da aralarında olduğu Gamedev.ist platformu, Supermarket Simulator yapımının konsollara uyarlanması için harekete geçmiş durumda. Oyun Steam üzerinde 3.99$ fiyat etiketi ile satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.