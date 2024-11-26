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    Anlık Bildirim

    Yerli yapım Supermarket Simulator, 3 milyon satış rakamına ulaştı

    Nokta Games piyasaya sürülen yerli yapım Supermarket Simulator, daha bir yıl dolmadan 3 milyon satış rakamına ulaşarak rekor kırdı. Oyun henüz erken erişim aşamasında.
    Supermarket Simulator Tam Boyutta Gör
    Son dönemde oyun dünyasında öne çıkmaya başlayan simülasyon kategorisi ülkemizden yeni bir yıldızın doğmasını sağladı. Yılın başlarında piyasaya çıkan Supermarket Simulator oyunu satış rekorları kırıyor. 

    Nokta Games ve Supermarket Simulator

    Yusuf Toptan ve eşinin kurduğu Nokta Games, kısa bir zaman zarfında geliştirdiği Supermarket Simulator oyunu ile büyük bir başarıya imza attı. Son anda Steam Next Fest 2024 etkinliğine yetişen oyun 3 milyondan fazla satmış durumda. 

    Planlama aşamasının uzun sürdüğü Supermarket Simulator standart bir süpermarket işletme deneyiminin yanı sıra mafyaya olan borcun ödenmesi için de oyuncuyu büyük bir baskı altında bırakıyor. 

    Disket Kutus kanalının kurucuları Sinan Akkol ve Faruk Akıncı’nın da aralarında olduğu Gamedev.ist platformu, Supermarket Simulator yapımının konsollara uyarlanması için harekete geçmiş durumda. Oyun Steam üzerinde 3.99$ fiyat etiketi ile satılıyor. 

    Supermarket Simulator

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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