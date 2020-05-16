Surface Duo'nun yeni sızıntıları birçok özelliği gözler önüne seriyor

Tam Boyutta Gör

Microsoft, iki tarafta aralarında 360 derecelik menteşe bulunan iki eşit ekranı sahip Surface Duo'yu dahili olarak test etmekle meşgul. Surface Duo açıldığında 4.8mm ve kapandığında 9.6mm kalınlığında olacak. Bu senenin ikinci yarısında satışa sunulması beklenen cihazın birçok özelliği sızdırıldı. Kamera ve batarya özellikleri dikkat çeken detaylar arasında.

Microsoft Surface Duo Özellikler

Sızan haberlere göre Surface Duo, 1800 × 1350 piksel çözünürlüklü (401ppi) iki adet 5,6 inç AMOLED ekrana sahip. Cihaz, Android 10'u Microsoft'un uygulamalarıyla çalıştıracak.

İlginizi Çekebilir

Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor

Microsoft Surface Duo'nun Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklendiği bildiriliyor. Cihaz, 6GB RAM ve 64GB/256GB dahili depolamaya sahip olacak. Surface Duo'da microSD kart yuvası yok, bu dacihazdaki depolama alanını genişletemeyeceğiniz anlamına geliyor. Telefonun 11MP olan bir kamerası var.

Ayrıca Bkz. "Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı!"

Görünüşe göre, cihazın kamera kalitesi yüksek özelliklere sahip olmayacak ancak Microsoft mevcut kameranın birçok kullanıcıyı tatmin edeceğini düşünüyor. Cihazın 5G bağlantısı yok. Ayrıca bir nanoSIM kart yuvası ve bir USB Type-C bağlantı noktası var. 3460mAh kapasitesindeki batarya Microsoft Surface Duo'ya güç sağlıyor olacak. Cihazda parmak izi okuyucu bulunacak.

Surface Duo'da NFC ve kablosuz şarj desteği olmayacak. Surface Duo ayrıca Android 10 ile başlayacak ve lansmandan hemen sonra Android 11 için planlı bir güncelleme alacak.

https://www.xda-developers.com/microsoft-surface-duo-specs-leak/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.