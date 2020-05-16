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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Surface Duo'nun yeni sızıntıları birçok özelliği gözler önüne seriyor

    Ekim ayında resmiyet kazanan Microsoft'un Surface Duo adındaki cihazının özellikleri sızdırıldı. Sızan bilgilere göre Surface Duo 3460 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Surface Duo'nun yeni sızıntıları birçok özelliği gözler önüne seriyor
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    Microsoft, iki tarafta aralarında 360 derecelik menteşe bulunan iki eşit ekranı sahip Surface Duo'yu dahili olarak test etmekle meşgul. Surface Duo açıldığında 4.8mm ve kapandığında 9.6mm kalınlığında olacak. Bu senenin ikinci yarısında satışa sunulması beklenen cihazın birçok özelliği sızdırıldı. Kamera ve batarya özellikleri dikkat çeken detaylar arasında.

    Microsoft Surface Duo Özellikler

    Sızan haberlere göre Surface Duo, 1800 × 1350 piksel çözünürlüklü (401ppi) iki adet 5,6 inç AMOLED ekrana sahip. Cihaz, Android 10'u Microsoft'un uygulamalarıyla çalıştıracak.

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    Microsoft Surface Duo'nun Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklendiği bildiriliyor. Cihaz, 6GB RAM ve 64GB/256GB dahili depolamaya sahip olacak. Surface Duo'da microSD kart yuvası yok, bu dacihazdaki depolama alanını genişletemeyeceğiniz anlamına geliyor. Telefonun 11MP olan bir kamerası var.

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    Görünüşe göre, cihazın kamera kalitesi yüksek özelliklere sahip olmayacak ancak Microsoft mevcut kameranın birçok kullanıcıyı tatmin edeceğini düşünüyor. Cihazın 5G bağlantısı yok. Ayrıca bir nanoSIM kart yuvası ve bir USB Type-C bağlantı noktası var. 3460mAh kapasitesindeki batarya Microsoft Surface Duo'ya güç sağlıyor olacak. Cihazda parmak izi okuyucu bulunacak.

    Surface Duo'da NFC ve kablosuz şarj desteği olmayacak. Surface Duo ayrıca Android 10 ile başlayacak ve lansmandan hemen sonra Android 11 için planlı bir güncelleme alacak.



    https://www.xda-developers.com/microsoft-surface-duo-specs-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 4 dk.
    Umarım yanlış yerden sızmıştır.

    Çift ekrana 3460 mAh pil,
    5G yok
    NFC yok
    Kablosuz şarj yok (hadi neyse bu kabul edilebilir)
    Kamera bir çok kullanıcıyı tatmin edecek seviyede (ne demekse)

    Cihazın kullanımla ilgili detaylarını gördükten sonra almak için çıkışını beklerken büyük hayal kırıklığı olur Rıza Baba.
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