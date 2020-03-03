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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor

    Yerli hava savunma sistemi projesinin ilk ürünü olan alçak irtifa HSS Hisar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ilk görevine gidiyor. Bu çok önemli gelişmeyi İsmail Demir resmen duyurdu.
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    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor
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    Türkiye’nin hava savunma sistemleri ihtiyacı hep büyük yaralardan biri oldu. Balistik füzelere ve hava saldırılarına karşı deyim yerindeyse bir koruyucu kubbe gibi konumlanarak bölgesini koruyan hava savunma sistemi ihtiyacı, ülkemizde yıllardan bu yana ABD’den istenen Patriot, bir dönem Çin ile ortak üretim planları ve son olarak da Rusya’dan alınan ancak henüz devreye alınmayan S400 ile çözülmeye çalışıldı.

    Satış konusunda bir türlü bulunmayan çözüm süreci üzerine Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007 yılından bu yana geliştirilmeye çalışılan hava savunma sisteminde süreç her sorunda biraz daha hızlandı. Yerli savunma sanayiinin önünde uzun bir yol olsa da alçak irtifa HSS Hisar-A ile orta irtifa Hisar-O kullanıma hazır ilk ürünler ile gün yüzüne çıkmıştı. Aselsan ve Roketsan’ın yanı sıra Tübitak-Sage ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu da önemli rol üstlenen kurumlar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Güneş Sistemi dışından gelen Borisov'da 'uzaylı teknolojisi' bulunamadı"
    Ülkemiz adına önemli bir kilometre taşı olan yerli hava savunma sistemleri adına bir güzel haber de bu sabah Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’den geldi. Bahar Kalkanı harekatında Hisar’ın bir hafta içerisinde aktif göreve başlayacağını duyuran İsmail Demir şu ifadeleri kullandı: “Hava savunma sistem HİSAR'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerini alacak.”.

    Hisar-A, Mart 2019’da yapılan canlı hedef uçak testlerinde dikey fırlatma yaparak tüm testlerden %100 başarıyla geçmişti. Sınıra gönderilecek olan sistemin de Hisar-A olacağı tahmin ediliyor zira Hisar-O henüz envantere kabul testlerini geçmiş değil. Seri üretim süreçleri devam eden Hisar-A, 10km iritfada ve 15km+ menzilde etkin koruma sağlıyor. Henüz envanterde yeterli sayıda olmasa da yerli savunma sanayiinin geldiği nokta adına bu gelişme büyük önem taşıyor. Dileriz ilerleyen yıllarda Hisar-O ve 150km+ menzilli Hisar-U projelerinin seri üretime başladığı süreçlere de tanık olabiliriz.



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    Editörün Seçimi Yorum
    Beklenen haber.. İnşallah sıkıntısız, gediksiz bir şekilde çalışır da başka zaiyat vermeyiz. Allah ordumuza zeval vermesin.
    Yorumu gör »     fabahcivan
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    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 2 hf. en beğenilen
    Milletin gazını almak için değil milleti korumak için yapılmış mühendislik emeği
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    Kayrabey (Kayra Bey) 2 hf. The white warrior
    Kime ne anlatıyorsun...

    Bu ve bunun gibi zihniyete sahip olanlar için bu işler sadece yabancı ülkeler tarafından yapılabilir.
    Çünkü bunların 100 yılda yapabildiği tek şey bayrak ipi.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Sean john (SEAN JOHN) 2 hf.
    Aselsan roketsan havelsan fln cidden çalışıyor dronlar olsun ya da füzeler cidden teknolojiyi yakalıyoruz. Keşke bu hız diğer sektörlerde de yaşansa örneğin tarım .Hollanda’nın bizden fazla kazanması küçücük ülke olarak , bizim bu konuda baya geride olduğumuzu gösterir.
    Aselsan roketsan havelsan fln cidden çalışıyor dronlar olsun ya da füzeler cidden teknolojiyi yakalıyoruz. Keşke bu hız diğer sektörlerde de yaşansa örneğin ta...
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    1 Yanıt Yanıtla +122
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    beyazsoy (hamza aksoy) 2 hf. Sean john
    Hollandanin tarımda çok kazanması ya da çok ihracat yapması teknoloji ile alakalı değil adamlarin tarım ithalat verilerine bakınca adamlar ihraç ettiği çocugu ürünü dışardan alıp paketleyip satıyor 2018 verileri bunlar



    Tarım ve İlgili Ürünler İthalatı: 75,2 milyar dolar

    Tarım ve İlgili Ürünler İhracatı: 107,6 milyar dolar
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    venomboy_85 2 hf.
    Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltan hamleler ve işler.
    Orta, Uzun menzilleride bekliyoruz.
    Dosta güven, düşmana korku.
    Yanıtla +56
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    Yorumlar (64) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Ekonomi geliştikçe dış borç da artar. Bu dış borcun içinde çoğunluğu özel sktörün borcu var. Bu borçları sayarsak Amerikanın borcu 20 trilyon dolardan fazla. hatta bütün gelişmiş ülkeler batakta sayılır.


    tr.wikipedia.org/...


    Bence de bilmeden atıp turmayın ayar vereceğim diye rezil olmayın kardeş rahat durun.
    Neyse ortaya atlayıp ben burdayım demen iyi oldu. snin gibi böyle herşeyi bildiğini sanıp abuk subuk polemiklere girmeye çalışanları blokluyorum sana da bir blok atayım bari gelmişken.
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    xgny58x (Günay Erat) 2 hf.
    Hava savunmasında füzeyi yapmak kadar radar ağını kurmakta önemlidir. Ağ destekli harp doktrinini iyice geliştirmemiz lazım.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Yüz milyarlarca doları sırf faize yedirdiğimiz günleri tabi hatırlamaz şimdiki gençlik.
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    Rikudou (Bora Rasbora) 2 hf.
    Dine sövme konularını yüzlerce oy ile "öne çıkartanlar" bugün cimri, sadece 17. Her şey ortada.
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    KASAP1910 (Mert K***) 2 hf.
    Umarım Hisar-Y'de başarılı ile yapılır. Bu konuda yerli üretim ve kontrolün bizde olması şart.
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    hepsinerede 2 hf.
    fetöcüleri içeri atarsın adalet yürüyüşü yapar.

    hendekçileri vurursun müthiş bi muhalefet . ordaki arkadaşlar der.

    esed e vurdukça chp den ses gelir.

    dost musun düşmanmısın mubarek.


    elbette hatası varsa erdoğanda seçim zamanı hesabını verir.



    arkadaş bunları chp nin içine sızdıranı bulmak lazım.

    chp suçlu gibi oluyorya dahada sinir bozucu.

    chp kimliğinin ardına sığınıp terörist sevicilik yapanları temizlemesi lazım asıl chp lilerin.
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    jhudaverdi (Hüdaverdi J.) 2 hf.
    Hazır operasyon başlamışken yeri silahlarımızı da denemenin tam zamanı, şöyle tatbikat tadında Esad köpekleri üzerinde güzel denemeler olur Gerçi içimizdeki İrlandalılar Yerli ve Milli Silahlara da karşı olduklarından bundan rahatsızlık duyacaklardır ama olsun, onlar da alerji duymaya devam etsinler sorun değil
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    sioux 2 hf.
    15km menzilli hava savunma sistemi falan olmaz. 15km dediğin bostancı dan Mecidiyeköy. adam Mecidiyeköy den fuzeyi yolladı mı hisar ın düğmesine bile basacak vaktin olduğunu sanmıyorum



    fakat başlangıç için bir adımdır. zamanla gelişir
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Şehit ölmeden önce "sakın burada ne işimiz var diyenlerden olmayın,tam da olmamız gereken yerdeyiz" diyor, gazi olup gelen "bende eskiden ne işimiz var diyordum geç bile kalmışız olayın içine girince anlıyorsun" diyor, bizim bordo klavyelilerimiz oturduğu yerden olayı çözmüş.
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    cevaba123 (yusuf solmaz) 2 hf.
    Yeni başladık şöyleydi böyleydi ayaklarını bırakın..Bu milletin cebinden çıkan paranın değeri hisar olamaz..ülkemizin iş gücü gayetde yuksek dünyanın en fazla vergilerini veren bu millet yoksulluk sınırında karın tokluğuna çalışırken adama sorarlar nerde bizim milli s 400 kimlerin cebinde..Bu milletin ağzına bal çalıp kovanı kimler aliyo onun derdinde olsak s 400 de yapılır herseyde yapilir
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    42899 kez okundu.
    50 kişi, toplam 64 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hisar, hss ve
    3 etiket daha uzun menzilli hava savunma sistemi Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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