Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor

Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin hava savunma sistemleri ihtiyacı hep büyük yaralardan biri oldu. Balistik füzelere ve hava saldırılarına karşı deyim yerindeyse bir koruyucu kubbe gibi konumlanarak bölgesini koruyan hava savunma sistemi ihtiyacı, ülkemizde yıllardan bu yana ABD’den istenen Patriot, bir dönem Çin ile ortak üretim planları ve son olarak da Rusya’dan alınan ancak henüz devreye alınmayan S400 ile çözülmeye çalışıldı.

Satış konusunda bir türlü bulunmayan çözüm süreci üzerine Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007 yılından bu yana geliştirilmeye çalışılan hava savunma sisteminde süreç her sorunda biraz daha hızlandı. Yerli savunma sanayiinin önünde uzun bir yol olsa da alçak irtifa HSS Hisar-A ile orta irtifa Hisar-O kullanıma hazır ilk ürünler ile gün yüzüne çıkmıştı. Aselsan ve Roketsan’ın yanı sıra Tübitak-Sage ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu da önemli rol üstlenen kurumlar arasında.

Ayrıca Bkz. "Güneş Sistemi dışından gelen Borisov'da 'uzaylı teknolojisi' bulunamadı"

Ülkemiz adına önemli bir kilometre taşı olan yerli hava savunma sistemleri adına bir güzel haber de bu sabah Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’den geldi. Bahar Kalkanı harekatında Hisar’ın bir hafta içerisinde aktif göreve başlayacağını duyuran İsmail Demir şu ifadeleri kullandı: “Hava savunma sistem HİSAR'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerini alacak.”.

Hisar-A, Mart 2019’da yapılan canlı hedef uçak testlerinde dikey fırlatma yaparak tüm testlerden %100 başarıyla geçmişti. Sınıra gönderilecek olan sistemin de Hisar-A olacağı tahmin ediliyor zira Hisar-O henüz envantere kabul testlerini geçmiş değil. Seri üretim süreçleri devam eden Hisar-A, 10km iritfada ve 15km+ menzilde etkin koruma sağlıyor. Henüz envanterde yeterli sayıda olmasa da yerli savunma sanayiinin geldiği nokta adına bu gelişme büyük önem taşıyor. Dileriz ilerleyen yıllarda Hisar-O ve 150km+ menzilli Hisar-U projelerinin seri üretime başladığı süreçlere de tanık olabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.