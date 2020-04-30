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    Sürpriz: Galaxy S21 ekranını BOE firması üretecek

    Galaxy S21 amiral gemisi için Samsung rakibi Çinli BOE’den OLED ekran tedariği yapacak. Böylece ilk kez akıllı telefonlarında rakip firmadan OLED almış olacak.
    44 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sürpriz: Galaxy S21 ekranını BOE firması üretecek
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    OLED ekran üretiminde dünya lideri olan ve Apple gibi pek çok müşterisine tedarik ettiği OLED ekranları ödüllere doymayan Samsung ilginç bir karara imza atıyor. Firma tarihte ilk kez rakip firmadan akıllı telefonlar için OLED tedariği yapacak.

    Galaxy S21 odakta

    Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Galaxy S21 amiral gemisinde Samsung’un Çinli BOE firmasından OLED tedariği yapacak. Ekranın 6.67 inç boyutunda olacağı ifade ediliyor. Ayrıca Galaxy A91 modeli için de 6.67 inçlik Full HD+ OLED tedariği yapılacağı da vurgulanıyor.

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    Samsung bilindiği üzere amiral gemilerinde en yeni ve ileri teknoloji OLED paneller kullanıyor. Bu bakımdan BOE tarafından üretilecek ekranların kalitesi merak konusu. BOE aslında OLED teknolojisine en fazla yatırım yapan Çinli firma ve kısa süre sonra Apple’dan sağlam bir ihale koparması bekleniyor. BOE daha çok uygun fiyatlı ve yüksek performanslı OLED ekranları ile biliniyor. Piyasada Samsung ve LG sonrasında BOE geliyor.

    Samsung daha önce Galaxy Watch Active akıllı saati için BOE’den OLED ekran tedariği yapmıştı. Bu bakımdan BOE’nin OLED teknolojisine çok da ybancı değil. Samsung’un farklı firmadan OLED tedariği yaparak hem kendi tesislerini yeni siparişler için bir miktar boşaltacağı hem de sektörde bir fiyat rekabeti oluşturacağı belirtiliyor.

    Samsung her ne kadar yüzde 90 civarında bir pazar payı ile lider olsa da özellikle koronavirüs salgını nedeniyle bu rakamın yüzde 70 civarına düşmesi bekleniyor. BOE’nin ise bu süreçte payını arttıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca Samsung’un TCL iştiraki CSOT ile de görüşme halinde olduğu belirtiliyor.



    https://www.androidheadlines.com/2020/04/samsung-use-oled-panels-from-boe-galaxy-s21.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 4 dk.
    Ben yine de anlamadım o kadar üretime sahip bir firma neden rakibinden ürün alırki.
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    esmerbuyucu (E. B.) 38 dk.
    Apple kullanacak diye kullanmak istemiştir, kim bilir
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