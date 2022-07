Suudi Arabistan'ın 170 kilometrelik ayna şehri: The Line

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman, 2021 yılında The Line adında dikey olarak inşa edilecek tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan akıllı çizgisel şehir projesini duyurmuştu. Şimdi ise The Line şehrinin inşası bittiği zaman nasıl görüneceğine dair görseller paylaşıldı.



The Line şehri 170 km uzunluğunda çizgisel bir yapıda inşa edilecek. Şehrin genişliği 200 metre olacak ve yüksekliği 500 metreyi bulacak. The Line şehri sahil boyunca uzanan ve çöllere erişen iki tarafı aynalı bir yapıda olacak. Şehir tamamlandığında 9 milyon kişilik nüfusu barındırabilecek.



Şehirde herhangi bir yol veya otomobil yer almayacak. Ancak bir uçtan diğer uca 20 dakikada ulaşmanızı sağlayacak yüksek hızlı bir treni bünyesinde barındıracak. Bununla birlikte şehir sakinlerinin 5 dakikalık yürüyüşle sosyal alanlara ulaşabilmesi planlanılıyor.



Suudi Veliaht Prensi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kentin dikey katmanlı yapısını ortaya koyan tasarımlar geleneksel düz, yatay şehirlere meydan okuyacak. Şehir, doğayı koruma ve gelişmiş insan yaşanabilirliği için bir model oluşturacak. The Line, günümüzün kentsel yaşamında insanlığın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek ve alternatif yaşam biçimlerine ışık tutacak."



Neom projesinde problemler var

The Line, Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde inşa edilen Neom mega şehir projesinin bir parçası konumunda. 500 milyar dolarlık Neom projesinde çalışanlar yönetimi gerçekçi olmayan taleplerde bulunmakla suçluyor. Projenin yapılacağı konumda bulunan ve projeye karşı çıkan kabilelere uygulanan muameleden ötürü Riot Games sponsorluk anlaşmasından çekilmişti. 2020 yılında Neom, Riot Games'in LEC şampiyonasının ana sponsoru olacaktı ancak tepkiler sonrasında bu anlaşma sadece 24 saat sürmüştü.



Öte yandan 170 kilometre uzunluğunda ve 500 metre yüksekliğindeki The Line yapısının doğal yaşama ne gibi olumsuz etkileri olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Suudi Arabistan'ın 170 kilometrelik ayna şehri: The Line