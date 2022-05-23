Suudi Arabistan, Akıncı TİHA satın almak için görüşmelere başlıyor

Daha önce Türkiye’den Vestel Karayel İHA satın alan Suudi Arabistan şimdi de Bayraktar Akıncı TİHA satın almak için kolları sıvadı. Tactical Report’un haberine göre Suudi Arabistan'ın Akıncı TİHA satın almak için Baykar'la görüşmeye hazırlanıyor.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA şu ana kadar 20 ülkeye ihraç edildi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Bayraktar TB2’nin katkısı, diğer ülkelerin ilgisini çekti. Akıncı TİHA ise Bayraktar TB2’ye göre daha büyük boyutlara ve daha fazla faydalı yük kapasitesine sahip. Şu ana kadar üç ülke ile Akıncı TİHA ihracatı için anlaşma sağlandı.
Suudi Arabistan ile Yemenli Husiler arasındaki savaşın yedinci yılına girildi. Suudi Arabistanlı teknoloji firması Advanced Electronics Company ve Vestel arasında yapılan iş birliği ile 2020 yılında Vestel Karayel’in ülkedeki ortak üretimi başlamıştı. Suudi Arabistan, envanterdeki İHA’larının büyük bölümünün Yemenli birlikler tarafından düşürülmesi nedeniyle Akıncı TİHA ile ordusunu güçlendirmeyi planlıyor.
Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
- Havada Kalış: 24 saat
- Kanat Açıklığı: 20 metre
- Yükseklik: 4,1 metre
- Uzunluk: 12,2 metre
- Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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