SUV'lardan sıkılanlara: Yeni Geely Galaxy A7 elektrikli sedan

Tam Boyutta Gör Geely, tamamen elektrikli yeni sedan modeli Galaxy A7’nin ilk görsellerini paylaştı. Orta sınıf elektrikli sedan segmentine konumlanan model, markanın daha önce satışa sunduğu şarj edilebilir hibrit versiyonun tamamen elektrikli alternatifi olarak geliyor. Özellikle uygun fiyat beklentisi ve sunduğu teknolojiyle, Tesla ve BYD gibi rakiplere ciddi bir alternatif olması bekleniyor.

Galaxy A7’nin tasarımında modern ve sade çizgiler öne çıkıyor. Ön bölümde kapalı ızgara yapısı dikkat çekerken, tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri karakter katıyor. 4.935 mm uzunluğa, 1.905 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip araç, 2.845 mm aks mesafesiyle geniş bir iç yaşam alanı vadediyor. Arka bölümde ise boydan boya uzanan stop lambaları daha şık bir ışık imzasıyla güncellenmiş durumda.

Zengin donanım seçenekleri

Tam Boyutta Gör İç mekânda teknoloji odaklı bir yaklaşım benimsenmiş. 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 14.6 ila 15.4 inç arasında değişen büyük multimedya ekranı dikkat çekiyor. Galaxy A7, Geely’nin yeni nesil Flyme Auto akıllı kokpit sistemiyle geliyor. Bu sistem; dört bölgeli yapay zekâ destekli sesli komut, kesintisiz diyalog ve “gördüğünü konuş” gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

Geely’den 8,5 dakikada şarj olan araç: Saniyede 2 km menzil! 4 sa. önce eklendi

Donanım tarafında da oldukça iddialı olan modelde 360 derece panoramik görüş sistemi, Bluetooth anahtar, 16 hoparlörlü Flyme Sound ses sistemi (sürücü koltuk başlığı hoparlörleri dahil), 50W kablosuz şarj, çift bölgeli otomatik klima ve 256 renkli ambiyans aydınlatma gibi özellikler yer alıyor.

160 kW motor, 550 km'ye kadar menzil

Tam Boyutta Gör Performans tarafında Galaxy A7, 160 kW (214 hp) güç üreten elektrik motoruyla geliyor. Araçta kullanılan LFP (lityum demir fosfat) batarya seçenekleri ise 49.52 kWsa ve 58.05 kWsa olarak sunuluyor. Bu bataryalar sırasıyla CLTC'ye göre 470 km ve 550 km menzil sağlıyor. Bu değerler şehir içi kullanımda rahatlık sağlarken gerçek kullanımda uzun yol için çok uygun olmayabilir.

Elektrikli sedan pazarında rekabet her geçen gün artarken, Geely Galaxy A7 ise rekabete fiyat/performans beklentisiyle dahil olmaya hazırlanıyor. Modelin küresel pazarlara açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.

