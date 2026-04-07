SUV'lardan sıkılanlara: Yeni Geely Galaxy A7 elektrikli sedan

Galaxy A7’nin tasarımında modern ve sade çizgiler öne çıkıyor. Ön bölümde kapalı ızgara yapısı dikkat çekerken, tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri karakter katıyor. 4.935 mm uzunluğa, 1.905 mm genişliğe ve 1.500 mm yüksekliğe sahip araç, 2.845 mm aks mesafesiyle geniş bir iç yaşam alanı vadediyor. Arka bölümde ise boydan boya uzanan stop lambaları daha şık bir ışık imzasıyla güncellenmiş durumda.
Zengin donanım seçenekleri
Donanım tarafında da oldukça iddialı olan modelde 360 derece panoramik görüş sistemi, Bluetooth anahtar, 16 hoparlörlü Flyme Sound ses sistemi (sürücü koltuk başlığı hoparlörleri dahil), 50W kablosuz şarj, çift bölgeli otomatik klima ve 256 renkli ambiyans aydınlatma gibi özellikler yer alıyor.
160 kW motor, 550 km'ye kadar menzil
Elektrikli sedan pazarında rekabet her geçen gün artarken, Geely Galaxy A7 ise rekabete fiyat/performans beklentisiyle dahil olmaya hazırlanıyor. Modelin küresel pazarlara açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.
