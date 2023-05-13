Apple Silicon Mac'lere Unreal Engine 5 desteği geldi

Sanal yapımlar için yeni iPad uygulaması
Unreal Engine 5.2 güncellemesiyle sunulan diğer yeni özellikler arasında büyük dünyalar oluşturmayı daha hızlı hale getiren "Prosedürel İçerik Oluşturma Çerçevesi" yer alıyor. Substrate adı verilen bir başka özellik ise, oyunlar gibi gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılan nesnelerin görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrole sahip materyal oluşturmaya olanak sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.