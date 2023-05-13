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    Apple Silicon Mac'lere Unreal Engine 5 desteği geldi

    Epic, M1 ve M2 yongasına sahip Mac'lerin de desteklediği Unreal Engine 5.2 güncellemesi yayınladı. Mac kullanıcılarını sevindiren bu haberde ayrıca iPad'ler için de bir sürpriz var.
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    Mac'lere Unreal Ungine 5 desteği geldi Tam Boyutta Gör
    Epic'in popüler yazılımı Unreal Engine 5, herkesin hızlı şekilde 3D dünyalar inşa etmesine olanak tanıyor. Unreal Engine sadece oyunlar için değil, Hollywood sanal setleri ve daha fazlası için harika bir yazılım. Şu ana kadar Mac kullanıcıları Unreal Engine'i çalıştırmak için Rosetta teknolojisine ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak Epic, Apple Silicon mimarisine sahip Mac'lerin desteklediği 5.2 sürümünü yayınladı. Böylece M1 ve M2 Mac'lerde performans önemli ölçüde artacak.

    Sanal yapımlar için yeni iPad uygulaması

    Mac'lere Unreal Ungine 5 desteği geldi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Epic, sanal prodüksiyonlar için Unreal Engine'in ICVFX (Kamera içi VFX) editörleriyle çalışan yeni bir iPad uygulamasını da tanıttı. Şirket uygulamanın, renk tonlaması ve nDisplay yönetimi görevleri gibi sahne işlemleri için dokunmatik tabanlı bir arayüz sunduğunu belirtti. Başka bir deyişle görüntü yönetmenleri ve VFX (görsel efekt) çalışanları, basit arayüzlü ve kolay tanışır cihazlar ile çalışmalarını kolayca gerçekleştirecek.

    Unreal Engine 5.2 güncellemesiyle sunulan diğer yeni özellikler arasında büyük dünyalar oluşturmayı daha hızlı hale getiren "Prosedürel İçerik Oluşturma Çerçevesi" yer alıyor. Substrate adı verilen bir başka özellik ise, oyunlar gibi gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılan nesnelerin görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrole sahip materyal oluşturmaya olanak sağlıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 20 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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