Symbian^3 işletim sistemli Nokia C7'nin dağıtımına başlanıyor

Haber Editörü
Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia'nın yaklaşık bir ay önce düzenlenen Nokia World 2010 etkinliğinde lanse ettiği, Symbian^3 işletim sistemli en yeni modellerinden C7'nin dağıtımına başlanıyor. Vergiler hariç 335 Euro'luk fiyat etiketiyle teknoloji severlerle buluşması beklenen akıllı telefonun teknik detayları kısaca şu şekilde;
- 117.3 x 56.8 x 10.5 mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığında monoblok tasarım
- Dört band GSM, HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (2 Mbps) desteği
- 3.5 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde AMOLED (kapasitif) dokunmatik ekran (Clear Black Display)
- 680 MHz ARM11 işlemci
- 256 MB RAM - 1 GB ROM
- 3.5 mm kulaklık girişi
- İvme sensörü
- 8 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- GPS - aGPS
- 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, çift led flaş
- Görüntülü konuşma için VGA kamera
- 1280x720@25 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- USB-on-the-go
- 1200 mAh batarya
Nokia C7 tanıtım videosu
http://conversations.nokia.com/2010/10/11/nokia-c7-is-shipping/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NokiaConversations-Posts+%28Nokia+Conversations+-+Posts%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir sorum da şu; şu anda ki symbian 60 gibi sürümleri bir şekilde yazılım güncellemsiyle meego veya symbian 3 gibi daha sonradan çıkacak işletim sistemleriyle entegre etmenin bir yolu yok mu?
Hadise sevmemekten öte geriye uyumluluk, malum Symbian^3 640x360 çözünürlükteki S60v5 uygulamalarını çalıştırabiliyor.