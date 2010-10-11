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Symbian^3 işletim sistemli Nokia C7'nin dağıtımına başlanıyor

8 yıl
22,3b
1
26
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia'nın yaklaşık bir ay önce düzenlenen Nokia World 2010 etkinliğinde lanse ettiği, Symbian^3 işletim sistemli en yeni modellerinden C7'nin dağıtımına başlanıyor. Vergiler hariç 335 Euro'luk fiyat etiketiyle teknoloji severlerle buluşması beklenen akıllı telefonun teknik detayları kısaca şu şekilde;

  • 117.3 x 56.8 x 10.5 mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığında monoblok tasarım
  • Dört band GSM, HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (2 Mbps) desteği
  • 3.5 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde AMOLED (kapasitif) dokunmatik ekran (Clear Black Display)
  • 680 MHz ARM11 işlemci
  • 256 MB RAM - 1 GB ROM
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • İvme sensörü
  • 8 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 3.0 + A2DP
  • GPS - aGPS
  • 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, çift led flaş
  • Görüntülü konuşma için VGA kamera
  • 1280x720@25 FPS video kaydı
  • RDS'li FM radyo
  • USB-on-the-go
  • 1200 mAh batarya

Nokia C7 tanıtım videosu


http://conversations.nokia.com/2010/10/11/nokia-c7-is-shipping/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NokiaConversations-Posts+%28Nokia+Conversations+-+Posts%29 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
peki gece bekçisi, bu yeni gelen meego gibi sistemlerle şu an elimizde olan işletim sistemlerinin pabucu tamamen dama mı atılacak? misal bir nokia e72 nin kullandığı symbian 60 sürümü demode ve kullanılmaz bir halde mi olacak?
bir sorum da şu; şu anda ki symbian 60 gibi sürümleri bir şekilde yazılım güncellemsiyle meego veya symbian 3 gibi daha sonradan çıkacak işletim sistemleriyle entegre etmenin bir yolu yok mu?
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar nokıa c7 almayı düşünüyom özelliklerini öle sık kullanmıycam mesaj aradasırada intenet kullanırım okadar kasacak değilim telefonu yinede önerilirmi güvenilirmi ben diğer nokıa dookunmatik telefonlara baktım(c6,x6) gibi yeterince iyi ama dokunmatiğine güvenilirmi bi bilgi verirseniz sevinirim :)
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Inalough 8 yıl
nokia'nın son vuruşu
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Batuist 8 yıl
Nokia yüksek çözünürlüklü ekranları pek sevmiyor galiba.. uzun ve dar.. pek çekici değil..
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GeceBekcisi 8 yıl
Batuist

Nokia yüksek çözünürlüklü ekranları pek sevmiyor galiba.. uzun ve dar.. pek çekici değil..

Hadise sevmemekten öte geriye uyumluluk, malum Symbian^3 640x360 çözünürlükteki S60v5 uygulamalarını çalıştırabiliyor.
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serseri441907 8 yıl
güzel telefonda xenon flaş eksik
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Grader 8 yıl
Zenonu boşverin de bunda otofokus var mı?
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