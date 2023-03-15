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    T-Mobile, Ryan Reynolds’un sahibi olduğu Mint Mobile'ı 1,35 milyar dolara satın alacak

    Ryan Reynolds, Mint Mobile'ı satın almasının üstünde neredeyse dört yıl geçmişken beklenmedik bir kazanç elde etmeye hazırlanıyor. T-Mobile, Mint Mobile'ı satın almak için kolları sıvamış durumda.
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    T-Mobile, Ryan Reynolds’un sahibi olduğu operatörü satın alacak Tam Boyutta Gör
    T-Mobile, kısmen Ryan Reynolds'a ait olan bütçe dostu mobil operatör Mint Mobile'ı 1,35 milyar dolara satın alacağını duyurdu. 2019 yılında Ryan Reynolds’ın satın aldığı Mint Mobile'ın yatırımcısına böyle bir kazanç sağlaması ise beklenmedik bir durum olarak nitelendiriliyor.

    T-Mobile, Mint Mobile'ı satın alıyor

    T-Mobile, paylaşmış olduğu bir blog gönderisinde Mint Mobile'ın ana şirketi Ka'ena'yı nakit ve hisse senedi olarak 1,35 milyar dolara satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Yapılacak ödemenin yüzde 39’unun nakit, yüzde 61’inin ise hisse senedi kombinasyonu olarak karşılanacağı söyleniyor. T-Mobile anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanmasını bekliyor. Öte yandan bu satın alım ani alınan bir karar değil elbette. Ocak ayında T-Mobile’ın Mint Mobile'ı satın almayı değerlendirmeye başladığı söyleniyor.

    Mint Mobile'ın herhangi bir fiziksel perakende mağazası bulunmuyor, zira işletmeleri tamamen online olarak faaliyet gösteriyor. Esasında Mint, T-Mobile ağında bulunan bir mobil sanal ağ operatörü konumunda. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Mint'in kurucuları David Glickman ve Rizwan Kassim, markalarını yönetmek üzere T-Mobile'da kalmaya devam edecek. Öte yandan şirketin sahibi Ryan Reynolds ise Mint adına “yaratıcı” rolüne devam edecek ve T-Mobile’a pazarlama konularında yardımcı olacak, muhtemelen reklam yüzü olarak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 7 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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