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    Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi

    Son yıllarda yurt dışında büyük ilgi gören Türk dizileri, ihraç edildikleri ülkelerde Türkiye imajına ve ürünlerinin tanıtımına katkı sağlayarak hizmet ve mal dış satımının arttılmasında etkili oldu.
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi
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    Türk dizilerine ülkemizde gösterilen ilgi azalmasına rağmen yurt dışında oldukça başarılı bir tablo söz konusu. Türk dizilerine sadece Müslüman ağırıklı ülkeler değil değil dünya genelinde büyük ilgi gösteriliyor.

    Türk dizilerinin ihracat tutarı geçen yıl itibarıyla 500 milyon dolara ulaştı. Yaklaşık 147 ülkede 700 milyon kişi tarafından izlendi. Dizilerin bölüm başına ortalama 4 bin dolar tutarındaki satış fiyatı son 5 yıl içinde 400 bin dolara kadar yükseldi. 2013'te 150 milyon dolar civarında olan Türk dizi ihracatının tutarı, 2017'de yaklaşık 350 milyon dolara, 2018 yılında da 500 milyon dolara çıktı.

    Türk malı ürünlerin satışına büyük katkı

    Yurt dışında Türk dizilerinin yakaladığı başarı Türk malı ürünlerin satışına önemli katkıda bulunuyor. Türk dizilerinin yüksek reyting aldığı Venezuela, Brezilya, Peru, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Şili'ye mal ihracatında son 3 yılda istikrarlı bir artış yakalandı. 2016 ile 2018 yılları kıyaslandığında Venezuela'ya ihracat yüzde 572, Dominik Cumhuriyeti'ne yüzde 155, Paraguay'a yüzde 105, Peru'ya yüzde 88 ve Şili'ye yüzde 78 arttı.

    Yakın zamanda "Kara Sevda" ve "Kara Para Aşk" dizilerinin epey ilgiyle seyredildiği İspanya'ya ihracat 2016'ya kıyasla 2018'de yüzde 55 artış gösterdi.

    Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi
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    Romanya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'a, "Kara Sevda", "Kara Gül" ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizileri ihraç edilirken, diziler bu ülkelerde Türk malı ürünlerin ve trendlerin takip edilmesinde etkili oldu. Afrika'da da Türk dizileri beğeniyle izleniyor. Bu ülkelerin birçoğuna mal ihracatında da son 3 yılda artış görüldü. "Kara Para Aşk" dizisinin satışının yapıldığı Senegal, Tanzanya ve Kenya'ya ihracat sırasıyla yüzde 153, yüzde 134 ve yüzde 63 artış gösterdi. "Beni Affet" dizisinin izlendiği Fas'a dış satım da aynı dönemde yüzde 35 arttı.

    Ayrıca Bkz. "İklim değişikliği konusu, İtalyan devlet okullarında ders olarak okutulacak"

    Sadece ürün satışına değil Türkiye’ye gösterilen ilgiyi de arttırıyor. Türk dizilerinin son dönemde özellikle Güney Amerika ülkelerinde popüler olmasıyla Türkiye'ye bu bölgeden gelen turist sayısında da geçen yıl itibarıyla yüzde 46 artış yaşandı.

    Yurt dışında sevilen Türk dizileri hangileri?

    İhracat başarısı yakalayan ilk dizinin “Gümüş” isimli dizi olduğunu söyleyebiliriz. 2008’de Orta Doğu’ya satılan bu dizinin yalnızca final bölümü 22 ülkede 85 milyon kişi tarafından izlenmişti.

    Yurt dışındaki en popüler dizimiz “Kara Sevda” dizisi, 2016 yılında Uluslararası Seul Drama Ödülleri'nden "Jüri Özel Ödülü" kazanmış ve 2017 yılında Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Dizi" ödülü almıştı.

    Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi
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    "Muhteşem Yüzyıl", 86 ülkeye ihraç edilmekle birlikte Japonya'da gösterilen ilk Türk dizisi oldu.

    "Binbir Gece" dizisinin Macaristan'da yayınlanmasından sonra Türkçe öğrenmek üzere kurslara başvuran Macar vatandaş sayısında belirgin artış gözlemlendi.

    "Beni Affet" Fas'ta yüzde 65 reyting yakalayarak Fas televizyon sektörü pazarında önemli bir üstünlük elde etti.

    Söz konusu Türk dizileri haricinde yurt dışına pazarlanan pek çok Türk dizisi bulunmakla birlikte, 20 Dakika, Annem, Adını Feriha Koydum, Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Bir İstanbul Masalı, Çalıkuşu, Diriliş Ertuğrul, Ezel, Hatırla Sevgili, Hayat Şarkısı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kösem Sultan da yayınlandığı ülkelerde geniş hayran kitlelerine ulaştı.

     



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    hazarRS 1 hf. en beğenilen
    Böyle saçma saçma diziler izleyerek psikolojimizi mahvettik ülkecenek, şimdi de virüsü başkalarına yayıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +76
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Biz dizilerimizi beğenmiyoruz çoğu da iyi değil zaten ama sattığımız bölgeler; Orta Doğu, Balkanlar, Afrika, Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Amerika vs. Bu bölgelerde daha da kötü olduğu için bizimkiler iyi geliyor onlara.
    Biz dizilerimizi beğenmiyoruz çoğu da iyi değil zaten ama sattığımız bölgeler; Orta Doğu, Balkanlar, Afrika, Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Amerika vs. Bu bölgel...
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    1 Yanıt Yanıtla +44
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    İbrahim770 1 hf.
    Kendim hiçbirini beğenmiyorum, benim beğendiklerim de ya erken final veriyor ya da uzatıyor ve batırıyor. Bence de dizi süreleri az olursa kaliteli yapımlar görebiliriz.
    Kendim hiçbirini beğenmiyorum, benim beğendiklerim de ya erken final veriyor ya da uzatıyor ve batırıyor. Bence de dizi süreleri az olursa kaliteli yapımlar gör...
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    V2 3 gün
    Alayı leş bana uzak olsun da satılsın nereye satiliyorsa buda güzel bir şey.
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    Krogoth 4 gün
    Ezel,Muhteşem Yüzyıl ve benzeri kaliteli yapımları avrupalıların,rusların izlediğini görmüştüm.
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    evandevan5a1 1 hf.
    MUCİZE DOKTOR 140 ÜLKEYE SATILMIŞ.
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    Askaparta 1 hf.
    Diziler işe yaramıyor diyorduk, az çok döviz getiriyor artık. Bakan baksın.
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    alito 1 hf.
    Size Türkiye'de çekilen dizileri 10 maddede özetliyorum:
    1-Zengin evi
    2-Fakir evi
    3-Şirket
    4-Lüks araba
    5-Silah
    6-Kapı dinleme
    7-Atar yapma
    8-Salya sümük ağlama
    9-Ağır abi
    10-Mağdur kadın
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    BZTRL 1 hf. alito
    Çocuğu unuttun hocam. Dizi tutunca uzatmak için bir yerlerden çocuk çıkıyor sürekli :D
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    fantomasds 1 hf.
    belaya hazır olun
    hem de çifte belaya
    dünyayı yozlaştırmak için
    tüm insanları kendi şemsiyemizin altına toplayana
    kötülüğümüzü yıldızlara sıçratana kadar
    Türk Dizileri!
    Fitne Fücur her zaman ışık hızıyla hareket eder
    Ya teslim olun ya da savaşmaya hazır olun !
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    Foxxxxxx 1 hf.
    Hangi ortadoğu ülkesi seyrediyor bizim dizileri biz izlemiyoruz onlar nasıl seyrediyor demek ki bizden beteri varmış
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    mokinto 1 hf.
    Yalan rüzgarı yada hayat ağacı desem kimler ses verir? :)
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    şeref 1 hf.
    hangi ülkede izlendikleri belli oluyor.
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    No Smoking 1 hf.
    Türk dizisi ney ? En son Ezel'i yakınen takip ettim ama sonradan tv de izlemeyi birakip yutupta izlemeye başladım. O gün bugündür tv de Turk dizisi izlemem.



    Ha yurt dışı denilen ülkelere bak. Dominik Fas Tanzanya :)
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