Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi

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Türk dizilerine ülkemizde gösterilen ilgi azalmasına rağmen yurt dışında oldukça başarılı bir tablo söz konusu. Türk dizilerine sadece Müslüman ağırıklı ülkeler değil değil dünya genelinde büyük ilgi gösteriliyor.

Türk dizilerinin ihracat tutarı geçen yıl itibarıyla 500 milyon dolara ulaştı. Yaklaşık 147 ülkede 700 milyon kişi tarafından izlendi. Dizilerin bölüm başına ortalama 4 bin dolar tutarındaki satış fiyatı son 5 yıl içinde 400 bin dolara kadar yükseldi. 2013'te 150 milyon dolar civarında olan Türk dizi ihracatının tutarı, 2017'de yaklaşık 350 milyon dolara, 2018 yılında da 500 milyon dolara çıktı.

Türk malı ürünlerin satışına büyük katkı

Yurt dışında Türk dizilerinin yakaladığı başarı Türk malı ürünlerin satışına önemli katkıda bulunuyor. Türk dizilerinin yüksek reyting aldığı Venezuela, Brezilya, Peru, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Şili'ye mal ihracatında son 3 yılda istikrarlı bir artış yakalandı. 2016 ile 2018 yılları kıyaslandığında Venezuela'ya ihracat yüzde 572, Dominik Cumhuriyeti'ne yüzde 155, Paraguay'a yüzde 105, Peru'ya yüzde 88 ve Şili'ye yüzde 78 arttı.

Yakın zamanda "Kara Sevda" ve "Kara Para Aşk" dizilerinin epey ilgiyle seyredildiği İspanya'ya ihracat 2016'ya kıyasla 2018'de yüzde 55 artış gösterdi.

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Romanya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'a, "Kara Sevda", "Kara Gül" ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizileri ihraç edilirken, diziler bu ülkelerde Türk malı ürünlerin ve trendlerin takip edilmesinde etkili oldu. Afrika'da da Türk dizileri beğeniyle izleniyor. Bu ülkelerin birçoğuna mal ihracatında da son 3 yılda artış görüldü. "Kara Para Aşk" dizisinin satışının yapıldığı Senegal, Tanzanya ve Kenya'ya ihracat sırasıyla yüzde 153, yüzde 134 ve yüzde 63 artış gösterdi. "Beni Affet" dizisinin izlendiği Fas'a dış satım da aynı dönemde yüzde 35 arttı.

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Sadece ürün satışına değil Türkiye’ye gösterilen ilgiyi de arttırıyor. Türk dizilerinin son dönemde özellikle Güney Amerika ülkelerinde popüler olmasıyla Türkiye'ye bu bölgeden gelen turist sayısında da geçen yıl itibarıyla yüzde 46 artış yaşandı.

Yurt dışında sevilen Türk dizileri hangileri?

İhracat başarısı yakalayan ilk dizinin “Gümüş” isimli dizi olduğunu söyleyebiliriz. 2008’de Orta Doğu’ya satılan bu dizinin yalnızca final bölümü 22 ülkede 85 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Yurt dışındaki en popüler dizimiz “Kara Sevda” dizisi, 2016 yılında Uluslararası Seul Drama Ödülleri'nden "Jüri Özel Ödülü" kazanmış ve 2017 yılında Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Dizi" ödülü almıştı. Tam Boyutta Gör

"Muhteşem Yüzyıl", 86 ülkeye ihraç edilmekle birlikte Japonya'da gösterilen ilk Türk dizisi oldu.

"Binbir Gece" dizisinin Macaristan'da yayınlanmasından sonra Türkçe öğrenmek üzere kurslara başvuran Macar vatandaş sayısında belirgin artış gözlemlendi.

"Beni Affet" Fas'ta yüzde 65 reyting yakalayarak Fas televizyon sektörü pazarında önemli bir üstünlük elde etti.

Söz konusu Türk dizileri haricinde yurt dışına pazarlanan pek çok Türk dizisi bulunmakla birlikte, 20 Dakika, Annem, Adını Feriha Koydum, Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Bir İstanbul Masalı, Çalıkuşu, Diriliş Ertuğrul, Ezel, Hatırla Sevgili, Hayat Şarkısı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kösem Sultan da yayınlandığı ülkelerde geniş hayran kitlelerine ulaştı.

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