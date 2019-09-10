Baykar’dan dev ortaklık: Motor üretecek!

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Ukrayna merkezli bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Ivchenko-Progress, 74 yıllık bir şirket ve motor teknolojileri konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip. Endüstriyel motor çözümlerinin yanı sıra havacılıkta kullanılan turbofan, turboprop, turboşaft gibi birçok farklı tipte motorlar üretebilecek yetkinlikteki şirket, ülkemizin ve artık dünyanın önemli İHA üreticilerinden biri olan Baykar Makina ile ortak bir şirket kurdu.

Black Sea Shield adı verilen yeni oluşumda Baykar Makina %51, Ivchenko-Progress ise %49 hisseye sahip konumda. Hatırlanacağı üzere Baykar Makina, Akıncı İHA'nın üretilen prototip versiyonlarında Ivchenko-Progress Motor Sich AI-450T motorunu kullanıyordu ancak Çinli iki şirket Motor Sich’in %50’lik kısmının doğrudan sahibi olunca burada işler biraz karışmış olabilir.

750 beygirlik yeni motor

Çin de son dönemde İHA üretiminde önemli bir oyuncu olmak adına önemli çalışmalar yürütüyor. Bu nedenle motor konusunda olası bir olumsuz senaryoda önümüze engel çıkarabilir. Ivchenko-Progress ile kurulan ortaklık, hem şirketin yarım asırdan fazla bir sürece yayılan bilgi birikiminden ülkemizdeki bir şirketin de faydalanmasını sağlayacak hem de Akıncı İHA’ların ihracat, sınır ötesi operasyonlarda kullanım gibi olanaklarını garanti altına alacak.

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Firmanın ilk projesi ise AI-450T motoru üzerinden yeni bir turboprop motor üretmek olacakmış. 750 beygirlik bu yeni motor, birçok hava aracında kullanılabilir ve ihracat konusunda da elimizi güçlendirebilir. Ayrıca zaman zaman dile getirilen muharip insansız hava aracı konusunun da önemli bir kısmı çözümlenmiş olur. İlerleyen günlerde konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi gelecektir.

https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/1171384375881162753