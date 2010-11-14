Tamamen elektrikli Mitsubishi i-MiEV'ın Amerika versiyonu sonunda ortaya çıktı

Daha önceki haberimizde Japon otomobil üreticisi Mitsubishi'nin tamamen elektrikli otomobili i-MiEV'ın Amerika versiyonunun geliştirildiğini ve bu yılın sonuna kadar tanıtılmaya çalışıldığını açıklamıştık. Japon otomobil üreticisi işleri sıkı tutarak otomobili yılın önemli fuarlarından biri olan Los Angeles Auto Show'a yetiştirmiş gözüküyor.

Amerika versiyonu i-MiEV'ın daha önceki haberimizdeki resimleri, resmi olmayan ve nasıl olabileceğiyle ilgili taslak çizimlerdi. Otomobilin Los Angeles Auto Show'da tanıtımı yapılmasına kısa bir süre kala resmi fotoğrafları da ortaya çıktı. Daha önceki taslak çizimlere göre agresifliğini kaybetmiş olsa da gerek dış boyutlar arttırılarak gerekse iç mekanda geliştirmeler yapılarak Mitsubishi sözünü tutmuş görünüyor. i-MiEV'ın boyu yaklaşık 28 cm, genişliği 11 cm, yüksekliği 0.5 cm arttırılmış ve bu Amerika versiyonu ortaya çıkmış. Daha kaliteli bir görünüm kazanan iç mekanda, klima kontrolleri ve güncellenmiş ses sistemi hemen göze çarpıyor.

Amerika versiyonunun 2011 yılının sonuna kadar satışa çıkarılması planlanıyor. Otomobilin fiyatının 30.000 dolar civarında olacağı belirtiliyor. Türkiye'de satışı başladığında ise hangi versiyonun satılacağı henüz belli değil.