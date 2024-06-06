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    SpaceX, tarihin en büyük roketi Starship’i dördüncü kez fırlattı: İşte tüm detaylar

    Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship’i dördüncü kez fırlattı. Roket başarıyla havalandı ve önemli kilometre taşlarına ulaştı. İşte detaylar:
    SpaceX, tarihin en büyük roketi Starship’i dördüncü kez fırlattı Tam Boyutta Gör
    Starship, insanları ve ağır yükleri Ay’a, Mars’a ve ötesine götürmek üzere geliştirilen bir uzay sistemi konumunda. Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından geliştirilen roket, tarihin en büyüğü ve aynı zamanda en güçlü roketi. Uzay araştırmaları için son derece değerli olan Starship, bugün dördüncü kez fırlatıldı ve bazı önemli kilometre taşlarına ulaşıldı.

    SpaceX Starship dördüncü kez havalandı

    SpaceX, Starship roketinin dördüncü test uçuşunu gerçekleştirdi. Firma, Starship'i yerel saat ile sabah 8:50 (TSİ 15:50) sularında Teksas, Boca Chica yakınlarındaki Starbase fırlatma tesisinden fırlattı.

    Fırlatma sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iki kısımdan oluşan Starship başarıyla yükseldi. Fırlatmadan yaklaşık 3 dakika sonra roketin Super Heavy kademesi ayrılarak Meksika Körfezi’ne son derece başarılı bir şekilde, tamamıyla hedeflendiği şekilde yumuşak iniş yaptı. Ancak altını çizelim; bu yumuşak iniş, bir platforma değil, doğrudan suya yapıldı. SpaceX, ilk defa Starship’in Super Heavy kademesini başarıyla suya yumuşak bir şekilde indirebildi. Bu anlar görev ekibinin sevinç çığlıkları arasında gerçekleşti.

    Super Heavy kademesinden ayrıldıktan sonra yoluna devam eden Starship adlı ikinci kademesinin görüntüleri yaklaşık yarım saat boyunca boyunca SpaceX tarafından verilmedi. Ancak Starship, dünya etrafında tur atmakta olduğu için burada stabil bir süreçteydi, o yüzden bu kısım stabil şekilde ilerledi. Bu kısımda bir test yapıldıysa da henüz bunlara dair bilgiler paylaşılmadı.

    Öte yandan Starship, atmosfere giriş sırasında bazı küçük hasarlar alsa da görüntüler gelmeye devam etti ve TSİ 16:55 sularında Hint Okyanusu'na hedeflenildiği gibi yumuşak iniş gerçekleştirdi. SpaceX, ilk defa Starship'i hedeflendiği şekilde indirmeyi başardı.

    SpaceX, Starship roket sisteminin tamamını şimdiye kadar Nisan 2023, Kasım 2023 ve Mart 2024’te olmak üzere üç kere test etmişti. Test uçuşlarının her biri bir öncekinden daha fazla kilometre taşına ulaştı, ancak testlerin tamamında ana hedeflere ulaşılamadı. Dördüncü uçuşta ana hedeflerden ikisine de, yani Super Heavy ve Starship'in kademesinin suya indirilmesine başarıyla ulaşıldı. Üçüncü uçuşta uzayda bir kez yük kapısını açıp kapatma (roketin gelecekteki görevlerde uydu gibi yükleri nasıl konuşlandıracağı ile ilgili) ve bir yakıt aktarma gibi yeni yetenekleri test edilmişti.

    Starship’e dair detaylar

    Starship şimdiye kadar fırlatılan hem en uzun hem de en güçlü roket konumunda. Super Heavy iticisinin üzerine yerleştirilen Starship ile toplam uzunluk 121 metre, genişlik ise 9 metre oluyor. Starship kademesi 50 metre, Super Heavy kademesi ise 71 metre boyutunda. İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nün maksimum yüksekliğinin 165 metre olduğunu belirtelim. Super Heavy’nin tabanında 33 adet Raptor moketi bulunuyor ve bu motorlar birlikte 16,7 milyon libre itiş gücü üretiyor.

    Yayın tekrarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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