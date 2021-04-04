Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu

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Oyun dünyasının efsaneleri arasında ilk sıralarda yerini alan Super Mario Bros., artık tarihin en pahalı oyunu olma özelliğine de sahip. Bu eğlenceli oyunun 1986 yılında satın alınan bir kopyası, 660 bin dolar fiyatla alıcı buldu.

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Çekmecede unutuldu

Bir hatırlatma olarak, oyunun 1985 yılında piyasaya sürüldüğünü belirtelim. Önceki dünya rekoru da bir başka Super Mario oyununa aitti ve geçtiğimiz yaz 114 bin dolara satılmıştı. Kaynaklara göre 660 bin dolara satılan Super Mario Bros. kartuşunun mükemmel durumda ve kapalı bir ambalaj içinde olduğu belirtiliyor.

Associated Press'e göre oyunun ilginç bir hikayesi var. Super Mario Bros. kartuşu aslında bir Noel hediyesi olarak satın alındı ancak çekmecede unutuldu. 1986'dan günümüze kadar orada yatan oyun böylece orijinal ambalajı dahi açılmadan yeni sahibine geçti. Oyunu ilk satın alan kişinin ise kartuşu, 2021 yılının başlarında tesadüfen bulduğu belirtildi.

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