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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu

    Efsanevi Super Mario Bros. oyununun 1986 yılında satın alınan ve unutulan bir kopyası, açık artırmada rekor bir fiyata satıldı. Bir önceki satış rekoru yine Super Mario'ya aitti.
    04 Nisan 2021, 16:30 (1 hf.)
    10,5b
    1
    32
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    37

    Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu
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    Oyun dünyasının efsaneleri arasında ilk sıralarda yerini alan Super Mario Bros., artık tarihin en pahalı oyunu olma özelliğine de sahip. Bu eğlenceli oyunun 1986 yılında satın alınan bir kopyası, 660 bin dolar fiyatla alıcı buldu.

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    Çekmecede unutuldu

    Bir hatırlatma olarak, oyunun 1985 yılında piyasaya sürüldüğünü belirtelim. Önceki dünya rekoru da bir başka Super Mario oyununa aitti ve geçtiğimiz yaz 114 bin dolara satılmıştı. Kaynaklara göre 660 bin dolara satılan Super Mario Bros. kartuşunun mükemmel durumda ve kapalı bir ambalaj içinde olduğu belirtiliyor.

    Associated Press'e göre oyunun ilginç bir hikayesi var. Super Mario Bros. kartuşu aslında bir Noel hediyesi olarak satın alındı ancak çekmecede unutuldu. 1986'dan günümüze kadar orada yatan oyun böylece orijinal ambalajı dahi açılmadan yeni sahibine geçti. Oyunu ilk satın alan kişinin ise kartuşu, 2021 yılının başlarında tesadüfen bulduğu belirtildi.



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    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Para fazlalığı hep bunlar
    Yanıtla +33
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    M metehan_bera (muammer yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çekmecede, belki de artık önemsiz diye verilmeyen, bir kaç defa atılmak istenen ancak layn şu çatı arasında şunların arasında kalsın şimdilik, sonra atarım dediğin, unutulmuş şey 40 sene sonra 660 bin dolara satılıp seni lüks araç, lüks bir ev sahibi yapıyor...

    Beyler, ne yapıyoruz... Hiç bir şey atmıyoruz😁

    (yeni bir çöp evin doğuşu)
    Çekmecede, belki de artık önemsiz diye verilmeyen, bir kaç defa atılmak istenen ancak layn şu çatı arasında şunların arasında kalsın şimdilik, sonra atarım dedi...
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    1 Yanıt Yanıtla +30
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) metehan_bera
    2 tane PS5 alıp bir tanesini bir kenara açmadan koyup 30 sene sonra satmak lazım :D
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanlığa küfür etmek istiyorum. Geçim derdinde, evsiz, yardıma muhtaç insanlar varken şuan hiçbir özelliği bulunmayan yarım asırlık oyuna 660bin dolar veriyorlar. Acıyorum bu insanlara.
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    şubart kedisi 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bunu alan adam 660bin dolara milyonlarca lira değerinde reklam yapmışta olabilir.yani 660bin dolar verip arka planda milyonlar kazanmış olabilir.
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    M mavitonunda 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hakkıdır. Hepimizin çocukluğunda yeri vardır :)
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay beee. Zamanında saatlerce oynardık
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    pspsexer (er kek) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    millet gaza geldi kaktırma savaşlarına hazırlanın...



    buradaki haber bir artistin donu şu kadara satıldı olsaydı herkes kendininkinin kaç para edebileceğini hayal eder ufka dalardı.
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    Y YaptikBirHataKomiserBey (komiser kazım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerizekalılığın sınırı yok
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    Lacano (Ahmet KUL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elimde ilk jenerasyon özel sürüm sarı gameboy var, yanında 10 tane made in japan oyun kasedi (orijinal plastik kutularıda mevcut) var kaç para yapar acaba...

    Orijinal şeffaf kutusuda var.

    Temsili resim.
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    turuncukaktüsler (uzay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    vay be...
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    pspsexer (er kek) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    BU HABERİN DAHA BÜYÜĞÜNÜ VERİYORUM.....



    BU SUPER MARİO DENEN MECBURİ ÇİZİLMİŞ MUSLUKÇU BU DÜNYADA COCA COLA GİBİ

    SAHİBİNE TRİLYONLARCA DOLAR KAZANDIRAN DAHA DA KAZANDIRACAK BOŞ HAYALDEN BİR İKON...



    BURADA SATILMIŞ TEK BİR OYUNUNA ŞAŞIRIYORSUNUZ...



    BU HAYAL ADAMDAN MİLYAR ADET SATILDI...VE GERÇEK RAKAM BU DÜNYADAKİ EN ZENGİN ADAMLARIN RÜYALARINA GİRECEK KADAR FAZLA.
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    djoz (djoz djoz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi günler..
    1994 yılında siyah beyaz monitörlü 286'da oynardım bu oyunu.

    Durun bakayım 1 dakika..

    Oha lan disketi buldum valla.

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    Paetzold 4 gün ( Mesaj Silindi ) djoz
    Baya eskisiniz hocam o zaman
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    10452 kez okundu.
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    super mario bros., süper mario ve
    4 etiket daha satış rekoru müzayede 660 bin dolar Yazılım
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