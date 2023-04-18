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    Tatil veya bayram yolculuğuna çıkacaklara Vivo’dan öneriler

    Türkiye'de akıllı telefon üretimi yapan Vivo, ara tatil ve Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkacak kullanıcıların akıllı telefonlarından daha fazla verim alması için önerilerde bulundu.
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    Tatil veya bayram yolculuğuna çıkacaklara Vivo’dan öneriler Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirildi. Öğrenciler 17 Nisan’dan 23 Nisan’a kadar 9 günlük tatil yapacak. 20-23 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı ve 23 Nisan nedeniyle iş yerlerinde resmi tatil olacak. Ülkenin büyük bölümü uzun yolculuğa veya tatile çıkacak. Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapan Vivo, kullanıcıların tatil döneminde telefonlarından verim alabilmesi için çeşitli öneriler ve ipuçları paylaştı.

    Tatil veya bayram yolculuğuna çıkacaklara Vivo’dan öneriler:

    • Eğer tatilinizi farklı bir şehirde geçirecekseniz yola çıkmadan önce haritanızı oluşturun, trafiğin en az olduğu yolları keşfedin, seyahatinizde zamandan kazanın.
    • Molalar keyiflidir. Haritanızda yol üzerindeki keyifli mola noktalarını ve görülmesi gereken yerleri işaretleyin, yolculuğunuzda keşfetmenin tadını çıkarın.
    • Tatilinizi en güzel lezzetlerle taçlandırın. Telefonunuzdaki uygulamalardan restoran puanlarına bakın, yerel ve yöresel lezzetleri en doğru yerlerde tadın.
    • Müziksiz tatil de olmaz. En sevdiğiniz müziklerle listenizi oluşturun, yolculuk sırasında tatil ve bayram keyfinize keyif katın.
    • Bayram tatilinizi ister evde ister farklı yerlerde geçirin, çevrenizde ilginizi çekecek etkinlikleri araştırın ve unutmamak için telefonunuzda takviminize ekleyin.
    • Hava durumunu takip edin. Aktif olarak kendini güncelleyen hava durumu uygulaması ile tatilinizde her sürprize karşı hazırlıklı olun.
    • Evde sakin bir tatilde ayakları uzatıp film ve dizi seyretmenin keyfi başka. Akıllı telefonunuza en sevdiğiniz ya da izlemek istediğiniz film ve dizileri indirin, kahvenizi alıp keyfini sürün.
    • Anılarınızı depolayın ve saklayın. Tatilinizi ve bayram ziyaretlerinizi telefonunuzun size sunduğu eğlenceli stiller ve farklı modlarla çekeceğiniz birbirinden güzel fotoğraflarla unutulmaz hale getirin.
    • Bayramın tadı sevdiklerinizle çıkar. Aile büyüklerinizi ve sevdiklerinizi aramayı unutmayın. Uzaklardaki yakınlarınızla görüntülü bayram kutlamaları yapın. Uzun ve güzel sohbetler için nerede olursanız olun telefonunuzun pil ömrünün uzun olduğundan ve araç uyumlu şarj aletinizin yanınızda olduğundan emin olun.
    • İster şehir dışına ister bayram ziyaretleri için yola çıkın, sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için seyir halindeyken sadece yola odaklanın. Mümkün olduğunca cep telefonu ile konuşmayın ve oynamayın, sadece gerekli hallerde kulaklık ya da aracın Bluetooth sistemi üzerinden görüşme gerçekleştirin.
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