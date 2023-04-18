Tatil veya bayram yolculuğuna çıkacaklara Vivo’dan öneriler

Türkiye'de akıllı telefon üretimi yapan Vivo, ara tatil ve Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkacak kullanıcıların akıllı telefonlarından daha fazla verim alması için önerilerde bulundu.