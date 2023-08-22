Tayland, kripto dolandırıcılığı konusunda Meta’yı hedefine aldı

Tayland, Meta’dan kripto dolandırıcılığına karşı önlemler alması hakkında uyarıda bulundu. Bu uyarı, özellikle Facebook’u kapsıyor.
Tayland’dan Meta’ya göz dağı
Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı (DES), Facebook’u hedefine aldı. Bakanlık, kripto dolandırıcılığı odaklı olarak sosyal medya platformlarını uyardı. Tayland, platformda reklamı yapılan kripto dolandırıcılıklarının önüne geçilmesini talep etti. Ayrıca Bakanlık, gerekli adımların atılmaması ve ülke hükümetinin dinlenmemesi halinde Facebook’un ülkede kullanıma kapatılacağı açıklandı.
Bakanlığın web sitesinde yer alan açıklamada, hileli reklamların 200 bin kişiyi etkilediği belirtildi. Bakan Chaiwut Thanakmanusorn, Facebook’un uyarılara uymaması halinde bir ay içinde kapatılması için mahkemeye talepte bulundu.
Facebook, kripto para birimlerinin tanıtımında yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olarak biliniyor. Facebook, daha önce benzer problemleri Avustralya’da da yaşamıştı. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Meta’ya dava açmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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