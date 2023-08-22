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    Anlık Bildirim

    Tayland, kripto dolandırıcılığı konusunda Meta’yı hedefine aldı

    Tayland, Facebook ve WhatsApp gibi şirketlerin ana şirketi olan Meta’ya uyarıda bulundu.                                                                            
    Tayland, Meta’yı hedefine aldı Tam Boyutta Gör
    Küresel ölçekte, birçok ülkeden teknoloji şirketlerine yönelik hamleler gelmeye devam ediyor. İnternet kullanımının yaygınlaştığı ve insanların teknoloji şirketlerine yoğun ilgi gösterdiği bugünlerde, kötü sonuçların önüne geçmek amaçlanıyor.

    Tayland, Meta’dan kripto dolandırıcılığına karşı önlemler alması hakkında uyarıda bulundu. Bu uyarı, özellikle Facebook’u kapsıyor.

    Tayland’dan Meta’ya göz dağı

    Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı (DES), Facebook’u hedefine aldı. Bakanlık, kripto dolandırıcılığı odaklı olarak sosyal medya platformlarını uyardı. Tayland, platformda reklamı yapılan kripto dolandırıcılıklarının önüne geçilmesini talep etti. Ayrıca Bakanlık, gerekli adımların atılmaması ve ülke hükümetinin dinlenmemesi halinde Facebook’un ülkede kullanıma kapatılacağı açıklandı.

    Bakanlığın web sitesinde yer alan açıklamada, hileli reklamların 200 bin kişiyi etkilediği belirtildi. Bakan Chaiwut Thanakmanusorn, Facebook’un uyarılara uymaması halinde bir ay içinde kapatılması için mahkemeye talepte bulundu.

    Facebook, kripto para birimlerinin tanıtımında yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olarak biliniyor. Facebook, daha önce benzer problemleri Avustralya’da da yaşamıştı. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Meta’ya dava açmıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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