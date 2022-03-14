Tayvan yetenek hırsızlarının peşine düştü

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Dünyanın en önemli yonga üreticilerine ev sahipliği yapması Tayvan’ı haliyle önemli bir yetenek kasası haline getiriyor. Yonga teknolojilerine oldukça aç bir ülke ile komşu olunca haliyle sıkıntılar da bitmiyor.

Tayvan yonga tecrübesini korumak istiyor

Yonga teknolojilerinde dışa bağımlılığı sona erdirmek için on milyarlarca dolar bütçe ayıran Çin sadece yenilikler geliştirmekle kalmıyor yenilik geliştirenleri de safına katmaya çalışıyor. Bugüne kadar Intel, AMD, Nvidia gibi dev firmalardan ballı maaşlarla pek çok önemli mühendisi transfer etti. Asıl yoğunluk ise Tayvan’da.

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TSMC gibi bir devin Tayvan’da olması Çin’in iştahını kabartıyor. Özellikle yonga dökümü konusuna büyük önem veren Çinli firmalar haliyle Tayvan’da yetenek avına çıkıyor. Tayvan hükümeti ise bundan çok rahatsız.

Gelen bilgilere göre Tayvanlı yetkililer ülkede faaliyet gösteren Çinli yonga ve bileşen üreticilerini araştırmaya başladı. Yetkililer yetenekli mühendisleri birer birer saflarına katan Çin’in, Tayvan’ın ekonomik rekabetçiliğini zayıflattığını ve ulusal güvenliği tehlikeye attığını düşünüyor.

Düşmanca tavır olarak nitelendirilen bu hareketler sonucunda 14 farklı noktada konuşlu Çinli firmaların toplam 60 çalışanının ifadelerine başvuruldu. Bu firmaların usule aykırı olarak Ar-Ge merkezleri kurduğu ve faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Tayvan yaklaşık 6 aydır bu firmaları takip ediyordu.

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