TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Bitcoin (BTC) ve kripto para raporu ortaya çıktı

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Milliyet tarafından ulaşılan TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri” adlı raporda bazı önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Milliyet tarafından yayınlanan raporda, kripto paraların herhangi bir merkezi yapıya sahip olmadıkları vurgulandı. “Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok zinciri (Blockchain) adı verilen bir nevi kayıt defteri niteliğindeki işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi ve kripto varlıkların alternatif bir finans sistemi olup, kayda değer bir piyasa oluşturduğu belirtildi:

“Bitcoin ve altcoin’lerin alternatif para birimine karşılık gelmesi ve herhangi bir otoriteye bağlı olmaması, kara para aklanması ve yasadışı işlemlerde kullanılması gibi eleştirileri beraberinde getirse de mevcut koşullarda dijital para olgusunun varlığı bir tarihsel birikimin başarı aşaması olarak görülmekte ve bu aşamaya ayak uydurmak içinçalışmalar ve düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir."

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Kripto paralar konusunda uluslararası çapta düzenleme çalışmaların yapıldığı ifade edilen rapordan bir kesit şu şekilde:

“Alışık olduğumuz altın ve nakit paralarla karşılaştırıldığı zaman sanal kripto para olan Bitcoin oldukça yenidir. Getirdiği teknolojiler umut verici ve gelişmeye açıktır. Bitcoin’den sonra pek çok altcoin’ler geliştirilmiştir, fakat şimdilik hepsinin başarısı Bitcoin’e endekslidir. Bitcoin; banka, aracı kurum, otorite ve hükümetlerin denetim ve düzenlemelerinden, işlem masrafı ve kısıtlamalarından uzaktır. Bitcoin’in kâğıt para veya dijital paraların yerini alması, günden güne artmaktadır. Bitcoin ile duyurulan blok zinciri teknolojisi ise güvenilir bir aracıya ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerde kullanılabilecek bir teknolojik çözümdür. Blok zinciri, Bitcoin’in başarısına da endeksli değildir.”

Raporda ayrıca Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı ve kripto paraların ödemelerde kullanılmasını kısıtlayan yönetmelikten de bahsedildi. TBMM Araştırma Hizmetleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri” adlı raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

“Ülkemizin, Bitcoin’i izlemesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Tüm riskler değerlendirilerek, teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz de mümkün olabilecek.”

https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-tbmmden-flas-bitcoin-tavsiyesi-6486140/3

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