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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Bitcoin (BTC) ve kripto para raporu ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde hakkında resmi düzenleme yapılan kripto paralar hakkında TBMM'nin raporu ortaya çıktı. Raporda kripto paralar hakkında önemli bilgilere yer verildi.
    20 Nisan 2021, 13:45 (Güncellendi, 1 sa.)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Bitcoin (BTC) ve kripto para raporu ortaya çıktı
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    Milliyet tarafından ulaşılan TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri” adlı raporda bazı önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

    Milliyet tarafından yayınlanan raporda, kripto paraların herhangi bir merkezi yapıya sahip olmadıkları vurgulandı. “Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok zinciri (Blockchain) adı verilen bir nevi kayıt defteri niteliğindeki işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi ve kripto varlıkların alternatif bir finans sistemi olup, kayda değer bir piyasa oluşturduğu belirtildi:

    “Bitcoin ve altcoin’lerin alternatif para birimine karşılık gelmesi ve herhangi bir otoriteye bağlı olmaması, kara para aklanması ve yasadışı işlemlerde kullanılması gibi eleştirileri beraberinde getirse de mevcut koşullarda dijital para olgusunun varlığı bir tarihsel birikimin başarı aşaması olarak görülmekte ve bu aşamaya ayak uydurmak içinçalışmalar ve düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir."

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    Ayrıca Bkz. "TCMB kripto para ile ödemeyi neden yasakladığını açıkladı"

    Kripto paralar konusunda uluslararası çapta düzenleme çalışmaların yapıldığı ifade edilen rapordan bir kesit şu şekilde:

    “Alışık olduğumuz altın ve nakit paralarla karşılaştırıldığı zaman sanal kripto para olan Bitcoin oldukça yenidir. Getirdiği teknolojiler umut verici ve gelişmeye açıktır. Bitcoin’den sonra pek çok altcoin’ler geliştirilmiştir, fakat şimdilik hepsinin başarısı Bitcoin’e endekslidir. Bitcoin; banka, aracı kurum, otorite ve hükümetlerin denetim ve düzenlemelerinden, işlem masrafı ve kısıtlamalarından uzaktır. Bitcoin’in kâğıt para veya dijital paraların yerini alması, günden güne artmaktadır. Bitcoin ile duyurulan blok zinciri teknolojisi ise güvenilir bir aracıya ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerde kullanılabilecek bir teknolojik çözümdür. Blok zinciri, Bitcoin’in başarısına da endeksli değildir.”

    Raporda ayrıca Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı ve kripto paraların ödemelerde kullanılmasını kısıtlayan yönetmelikten de bahsedildi. TBMM Araştırma Hizmetleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri” adlı raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

    “Ülkemizin, Bitcoin’i izlemesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Tüm riskler değerlendirilerek, teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz de mümkün olabilecek.”



    https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-tbmmden-flas-bitcoin-tavsiyesi-6486140/3
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mavitonunda 16 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Vergi sisteminin olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak kripto parada vergi almak gayet mantıksız geliyor
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    ÖTV ye neden özel tüketiyorsunuz deyip ona da vergi alan bir ülkede yaşıyoruz. Götümüze giydiğimiz 10tl lik donun bile vergisini veriyoruz. Yahu aldığımız nefes bile parayla. Hey millet kendinize oksijen tüpü alın. Yakında lazım olabilir 😀
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    nicksizayı (thetigerclow asdffghj) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    İlk yüzde 5 vergi koyalar arta arta yüzde 50 olur. Aynısı imeide de oldu, arabada da oldu.
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    DaRK_KniGHT_ (Enis Özcan) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tutturmuşlar bi kara para aklamak için kullaniyordur gidiyor. Kara para aklamak isteyen bunu zaten rahatlıkla dolarla, euroyla, Türk lirasıyla da yapabiliyor. Yılardır kripto para diye bişey yoktu kara para aklanamiyor muydu yani? Yeni mi çıktı bu olay
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    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vergi geliyor beyler. Bu açıklamanın acilimi budur
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    L lollololo 57 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Vergi almak normal bi şey değil mi yani sen para kazanıyorsan vergi vereceksin ama eğer vergi abartılırsa orası ayrı
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    R revilationer 34 dk. ( Mesaj Silindi ) lollololo
    Evet de bu arkadaşlar hangi ülkede bedava yaşıyormuş onu da anlamadım. Her yerde olan bir şey buna neden bu kadar ağlarsın? Gelip Türkiyede vergi oranları daha yüksek diye ezbercilik yapacak arkadaşları şimdiden uyarayım, araştırıp gerçekleri görsünler. Dolaylı vergi neymiş dolaysız vergi neymiş hangi devlet yüzde kaç alıyormuş..
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    K kmlfgkc (kemal gok) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iki gün sonra baaaam vergi
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    F Furkeyi (Furkan Dündü) 56 dk. ( Mesaj Silindi ) kmlfgkc
    2 gün sonra bakacam
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