TBMM'den Netflix açıklaması

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Dün ortaya çıkan haberlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ağında Netflix’e erişim engeli getirildiği iddia edilmişti. TBMM’den konu hakkında açıklama geldi. Meclis internetindeki yoğunluk nedeniyle Netflix’e kısıtlama getirilmiş.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, milletvekillerinin internetin yavaşladığını söylemesi üzerine Meclis’te internet yoğunluğuna sebep olan, içerik üretimi olmayan ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformlara 26 Haziran tarihinden itibaren erişim kısıtlması getirildiği duyuruldu. Söz konusu kısıtlamanın sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor"

Yapılan bilgilendirmede, "milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları" yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldığına işaret edildi. Bu kapsamda herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun kullanıldığının tespit edildiğine işaret edilerek, bu nedenle Mart 2020'de idari personel için aralarında Netflix'in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasının getirildiği hatırlatıldı. Meclis'in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlamanın, 26 Haziran Cuma gününden itibaren kurum geneline uygulandığı belirtildi. TBMM genelinde 2019'dan bu yana film ve dizi sitelerine çeşitli erişim kısıtlamasının zaten uygulandığı, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmden-internete-erisim-kisitlamasi-aciklamasi/1897932

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