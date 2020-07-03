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    TBMM'den Netflix açıklaması

    TBMM'de Netflix'e erişim engeli getirildiği haberleri üzerine Meclis'ten açıklama geldi. Mesai saatlerinde Netflix'in yoğun şekilde kullanılması ve interneti yavaşlatması nedeniyle engel getirilmiş.
    6 gün
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TBMM'den Netflix açıklaması
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    Dün ortaya çıkan haberlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ağında Netflix’e erişim engeli getirildiği iddia edilmişti. TBMM’den konu hakkında açıklama geldi. Meclis internetindeki yoğunluk nedeniyle Netflix’e kısıtlama getirilmiş.

    TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, milletvekillerinin internetin yavaşladığını söylemesi üzerine Meclis’te internet yoğunluğuna sebep olan, içerik üretimi olmayan ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformlara 26 Haziran tarihinden itibaren erişim kısıtlması getirildiği duyuruldu. Söz konusu kısıtlamanın sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

    Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor"

    Yapılan bilgilendirmede, "milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları" yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldığına işaret edildi. Bu kapsamda herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun kullanıldığının tespit edildiğine işaret edilerek, bu nedenle Mart 2020'de idari personel için aralarında Netflix'in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasının getirildiği hatırlatıldı. Meclis'in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlamanın, 26 Haziran Cuma gününden itibaren kurum geneline uygulandığı belirtildi. TBMM genelinde 2019'dan bu yana film ve dizi sitelerine çeşitli erişim kısıtlamasının zaten uygulandığı, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.



    https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmden-internete-erisim-kisitlamasi-aciklamasi/1897932 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanenzka 6 gün en beğenilen
    Meclise bak. Oturmuş netflix dizisi izliyorlar :D Torba yasa oylamalarında ya da grup toplantılarında koltukların %80'i boş kalırken, mevzu milletvekili maaşlarına zam görüşmesi olunca, sabah 4'te her yerin neden dolduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Her halükarda millet öpülüyor. Sevdamız millet anlayışınızı sileyim sizin. Koltuk işgalcileri.
    Meclise bak. Oturmuş netflix dizisi izliyorlar :D Torba yasa oylamalarında ya da grup toplantılarında koltukların %80'i boş kalırken, mevzu milletvekili maaşlar...
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    tunc4y (Tuncay ak) 6 gün
    milletvekili sıfatındaki hiç bir işe yaraman o şahısların , meclis toplantısı sırasında film dizi izlediklerini çokça gördük sosyal medyada. İyi olmuş. İş saatinde işinizi yapın , ne işiniz var film dizi ile. akşama kadar toto büyütüyorsunuz o sıralarda gidin evinizde izleyin.
    milletvekili sıfatındaki hiç bir işe yaraman o şahısların , meclis toplantısı sırasında film dizi izlediklerini çokça gördük sosyal medyada. İyi olmuş. İş saati...
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    Yanıtla +38
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün
    Bir devlet memuru olarak destekliyorum. Tüm kamuda, iş harici tüm içeriğin (sosyal medya dahil) engellenmesi gerekiyor.
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    monacomen 5 gün homebird
    Bence yanlış. Şu nedenden yanlış millet vekilleri sosyal medyayı kullanmaz veya orada ne olup bittiğini bilmezler ise bu konuda nasıl karar alabilirler? Bu içerikleri tüketip izleyip ne olup ne bittiğini bilmeleri gerek ki olumlu veya olumsuz bir yasa geldiğinde oy verebilsinler. Sonra ama haberim yoktu hayatımda görmedim bunu derlerse komik duruma düşerler.
    Yanıtla +2
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Foxxxxxx (Foxxxxxx MaSuM) 3 gün
    Ulan milletin vekilleri maaşı alıp netfilix te film seyrediyor bunuda TBMM de yapıyor yatacak yerleri yok bunların
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    Rouvax 4 gün
    Yiyin garii...
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    Quard (Ahmet G) 4 gün
    Meclis yeri,al maaşını yat yeri olduğundan,seni beni ,işsizi,ekonomiyi,ülkeyi neye düşünsün...
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    CWaRRioR 5 gün
    İşle alakası yoksa, hiçbir iş yerinde mesai saatlerinde film/dizi izlenmemesi gerekir zaten. Başta etik değil, iş disiplinine aykırı.
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    trakyAli-1986 (ali ) 5 gün
    Mecliste engellendi ise tebrik ederim. Orası dizi izleme yeri mi?
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    joven 5 gün
    Parti gözetmeksizin bunların hepsi işe yaramaz Aylak takımı
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    gothamcity (Sinan ) 5 gün
    Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşan 324 milletvekili ile kurulan meclis, zorluklar nedeniyle 115 milletvekili ile açıldı. Aynı gün gerçekleşen toplantıda meclis adının "Türkiye Büyük Millet Meclisi" olmasına karar verildi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ağında Netflix’e erişim engeli getirildiği iddia edilmişti. TBMM’den konu hakkında açıklama geldi. Meclis internetindeki yoğunluk nedeniyle Netflix’e kısıtlama getirilmiş.

    Nereden nereye...
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    IamNotAHeRo (Max Payne) 5 gün
    Bu yasaklar iyi gelecek, gönlünüz rahat olsun. Devlete sövenlerle dolup taşmış tiviter bunları temizlemek şart. Her haber altına gelip yanlış algı oluşturmanın bir mantığı yok yani.
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    trakyAli-1986 (ali ) 5 gün IamNotAHeRo
    Hdhehe çok komiksiniz.

    Sizinkiler yıllardır Cumhuriyete Atatürk e soverler kimse kılını kılını kıpırdatmaz.

    18 sene beklemek mi gerekliydi...
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    Bogachan_35 (Boğaçhan Şengün) 5 gün
    E adamların canı sıkılıyor haklılar. Reis kaldırın elleri diyor kaldırıyorlar , indirin diyor indiriyorlar. Uyumadıkları zaman film seyretmek hakları. Yazık kapatmayın Netflixi ...
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    Portraitclub 6 gün
    Vay be o koltuklar sanırım dizi izlemek için var. Yazıklar olsun
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    7286 kez okundu.
    23 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    netflix, tbmm ve
    4 etiket daha meclis erişim engeli erişim kısıtlaması Bilim ve Teknoloji
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