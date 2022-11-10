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    TCDD’den yenilenebilir enerji ve elektrikli araç şarj istasyonu hamlesi

    TCDD, 2025 yılına kadar yeşil enerji kullanımını artırmayı planlanıyor. Yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması ve elde edilen enerjinin elektrikli trenlerde kullanılması hedefleniyor.
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    TCDD’den yenilenebilir enerji ve elektrikli araç şarjı hamlesi Tam Boyutta Gör

    İklim değişikliğinin dünyamıza etkisini azaltmak ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek için TCDD’de yeşil dönüşüm başladı. İlk hamle olarak TCDD’de yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaşacak.

    TCDD’nin gar, istasyon, lojistik merkezi ve ray hattı arazileri üzerine güneş enerjisi panelleri ve rüzgar enerjisi santralleri kurulacak. Bu doğrultuda projelendirme çalışmaları başladı. Enerji verimliliği açısından en uygun lokasyonlar analiz ediliyor.

    Yenilenebilir enerjiden elde edilen enerji, TCDD’nin binalarına ve elektrikli trenlerine güç verecek. 2025 yılına kadar elektrikli demir yolu araçlarının tükettiğini enerjinin en az yüzde 35’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması öngörülüyor. Şu an mevcut hat uzunluğunun yüzde 45’in üzerindeki kısmı elektrikli hale getirildi. Ayrıca TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Elektrikli Tren Seti’nin 2023 yılı içerisinde kullanıma sunulması ve elektrikli hat uzunluğunun artırılması planlanıyor.

    TCDD’den yenilenebilir enerji ve elektrikli araç şarjı hamlesi Tam Boyutta Gör

    TCDD garlarına elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak

    TCDD’nin diğer adımı ise elektrikli araçlara yönelik olacak. TCDD garlarına elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak. İstasyonların nereye kurulacağının belirlenmesi için planlamalar yapılıyor. İlk etapta 75 lokasyona elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanıyor.

    TCDD’den yenilenebilir enerji ve elektrikli araç şarjı hamlesi Tam Boyutta Gör

    Bu istasyonlarda kullanılan enerjinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından ve trenlerde üretilen rejeneratif enerjiden karşılanması planlanıyor. Bu sistem hayata geçirilirse, trenlerin frenlerinden elde edilen enerjiyle elektrikli otomobillere güç sağlanacak.

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