TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor

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Ülkemizde de faaliyet gösteren akıllı telefon pazarının çiçeği burnunda markası TCL, yılın başında tanıtımını yaptığı yeni akıllı telefon serisini uzun bir aranın ardından piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

TCL 10 Pro özellikleri ve fiyatı

TCL 10 Pro serinin amiral gemisi durumunda. 6.47 inçlik AMOLED ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. TCL 10 Pro firmanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı telefonu durumunda.

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Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilirken 4500mAh kapasiteli batarya ile telefon desteklenmiş.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensöründen oluşan bir paket mevcut. Ön kısımda ise 24MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. TCL 10 Pro için 449 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

TCL 10 5G özellikleri ve fiyatı

En ucuz 5G telefonlardan birisi olma amacındaki TCL 10 5G modelinde 6.53 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Parmak izi okuyucu bu kez arka kısımda yer alıyor.

Snapdragon 765 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB RAM ve 128GB arttırılabilir kapasite mevcut. Arka kamera paketinde farklı olarak ultra geniş sensör 8MP çözünürlüğe indirgenmiş. Ön kamera da 16MP çözünürlüğünde. TCL 10 5G için 399 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

TCL 10L özellikleri ve fiyatı

TCL 10L modeli giriş seviyesine yakın seyrediyor. 6.53 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yanında Snapdragon 665 yonga seti, 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine yer verilmiş.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. 4000MAh kapasiteli batarya barındıran TCL 10L için 249 Avro fiyat etiketi mevcut. Seri önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.

https://phandroid.com/2020/04/06/tcls-new-10-series-delivers-a-430-5g-smartphone-tcls-first-curved-amoled-display/

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