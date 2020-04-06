Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor

    TCL markasının piyasaya çıkaracağı yeni serisinde kavisli TCL 10 Pro, uygun fiyatlı TCL 10 5G ve giriş seviyesine yakın TCL 10L akıllı telefon modelleri yer alıyor.
    2 gün
    1,5b
    1
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de faaliyet gösteren akıllı telefon pazarının çiçeği burnunda markası TCL, yılın başında tanıtımını yaptığı yeni akıllı telefon serisini uzun bir aranın ardından piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    TCL 10 Pro özellikleri ve fiyatı

    TCL 10 Pro serinin amiral gemisi durumunda. 6.47 inçlik AMOLED ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. TCL 10 Pro firmanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı telefonu durumunda.

    Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar TCL akıllı telefon serisini genişletiyor

    Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilirken 4500mAh kapasiteli batarya ile telefon desteklenmiş.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensöründen oluşan bir paket mevcut. Ön kısımda ise 24MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. TCL 10 Pro için 449 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

    TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor

    TCL 10 5G özellikleri ve fiyatı

    En ucuz 5G telefonlardan birisi olma amacındaki TCL 10 5G modelinde 6.53 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Parmak izi okuyucu bu kez arka kısımda yer alıyor.

    Snapdragon 765 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB RAM ve 128GB arttırılabilir kapasite mevcut. Arka kamera paketinde farklı olarak ultra geniş sensör 8MP çözünürlüğe indirgenmiş. Ön kamera da 16MP çözünürlüğünde. TCL 10 5G için 399 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

    TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor

    TCL 10L özellikleri ve fiyatı

    TCL 10L modeli giriş seviyesine yakın seyrediyor. 6.53 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yanında Snapdragon 665 yonga seti, 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine yer verilmiş.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. 4000MAh kapasiteli batarya barındıran TCL 10L için 249 Avro fiyat etiketi mevcut. Seri önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.



    https://phandroid.com/2020/04/06/tcls-new-10-series-delivers-a-430-5g-smartphone-tcls-first-curved-amoled-display/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Zoom hakkında ilk dava geldi
    7 sa.
    Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı
    9 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    niyazieser 1 gün yeni yorumcu
    pek kaliteli telefon yapmıyor TCL iyi de
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muratozgulz (Murat Özgül) 2 gün
    10 prodaki işlemciden emin misiniz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için yeni bir sınırlamaya gidiyor 1 gün PS Plus Nisan 2020 oyunları indirmeye sunuldu 1 gün Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir 1 gün Huawei Mate Xs için "yıldızlararası" Türkiye fiyatı: 30.000TL 1 gün Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi 1 gün Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı 1 gün iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek? 1 gün Yaygın kullanılan üriner sistem ilacı pankreas kanserinde olumlu sonuç verdi 1 gün Asus’tan kurumlar için ExpertBook B9450 dizüstü modeli 1 gün LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir 1 gün Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor 1 gün Vivo ilk çift çentikli akıllı telefonunu duyurdu 2 gün Cassini'nin 15 yıl önce çektiği büyüleyici Satürn fotoğrafına bir göz atın 2 gün Meksika hükümeti Corona fabrikasını 30 Nisan'a kadar kapattı 2 gün Proton pili geliştirildi 2 gün Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor 2 gün Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı" 2 gün Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi 2 gün Honor V30 Pro kutu açılışı | En güçlü Honor telefon 2 gün Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi 2 gün GÖRÜNTÜLENEN TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor Sonraki Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti 2 gün Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir 2 gün CDC Amerikan vatandaşlarını maske takmaları konusunda uyardı 2 gün E-Devlet’ten ücretsiz maske siparişi başladı 2 gün Ranitidin içeren tüm ilaçlar Amerikan pazarından geri çekildi 2 gün Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir 2 gün AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu 2 gün Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor 2 gün Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil 2 gün Audi RS 6 Avant, ABT dokunuşuyla çok daha hırçın ve güçlü 2 gün Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı 2 gün Nvidia GeForce RTX 2060 Super mobil detayları sızdırıldı 2 gün NextVR sanal gerçeklik firması Apple tarafından satın alınıyor 2 gün Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı 2 gün GDDR5 stokları tükeniyor 2 gün Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun" 2 gün Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor 2 gün Google Haritalar artık teslimat yapan restoranları öne çıkarıyor 2 gün İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak 2 gün Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim