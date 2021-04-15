TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu

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Geçen yılın başarılı TCL 10 serisinin ardından bu yıl TCL 20 serisine başlayan Çinli üretici yeni modellerle seriyi genişletmeye devam ediyor. TCL 20 Pro 5G modeli başarılı özellikleri ile dikkat çekiyor.

TCL 20 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

TCL 20 Pro 5G modeli biraz daha amiral gemisi seviyesine yakın konumlanıyor ve 5G desteği ile geliyor. 6.67 inçlik kavisli Full HD+ AMOLED ekran Pixelworks yongası sayesinde SDR içerikleri eş zamanlı olarak HDR formatına çevirebiliyor. DXOMark testlerinde ekran 89 puan almayı başarmış.

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NXTVISION 2.0 görüntü çözümü ise görsel yapay zeka aracı sayesinde gerçek zamanlı görüntü kalitesini arttırıyor. Yine renk doğruluğu açısından ekran özel olarak optimize edilmiş. HDR10 desteği ile Netflix gibi uyumlu platformlarda yüksek kaliteli içerik izlenebiliyor.

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2 adet Cortex-A77 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 750G yonga setinin güç verdiği modelde 6GB RAM/256GB depolama seçeneği sunulacak. 4500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony OIS sensör yer alırken 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü yardımcı oluyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Super Bluetooth ile 4 adede kadar anlık bağlantı kurabilen ve kablosuz şarj sunan TCL 20 Pro 5G modeli 549 Avro üzerinden satışa sunulacak.

https://www.gsmarena.com/tcl_20_pro_5g_announced_with_curved_oled_20l_and_20l_tag_along-news-48653.php

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