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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu

    TCL 20 Pro 5G modelinin ekranı DXOMark üzerinden 89 puan almayı başarmış. Yapay zeka ile desteklenen telefon performans ve kamera tarafında beklentileri karşılayacak.
    15 Nisan 2021, 12:30 (3 sa.)
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    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu
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    Geçen yılın başarılı TCL 10 serisinin ardından bu yıl TCL 20 serisine başlayan Çinli üretici yeni modellerle seriyi genişletmeye devam ediyor. TCL 20 Pro 5G modeli başarılı özellikleri ile dikkat çekiyor.

    TCL 20 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

    TCL 20 Pro 5G modeli biraz daha amiral gemisi seviyesine yakın konumlanıyor ve 5G desteği ile geliyor. 6.67 inçlik kavisli Full HD+ AMOLED ekran Pixelworks yongası sayesinde SDR içerikleri eş zamanlı olarak HDR formatına çevirebiliyor. DXOMark testlerinde ekran 89 puan almayı başarmış.

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    Ayrıca Bkz. "Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi"

    NXTVISION 2.0 görüntü çözümü ise görsel yapay zeka aracı sayesinde gerçek zamanlı görüntü kalitesini arttırıyor. Yine renk doğruluğu açısından ekran özel olarak optimize edilmiş. HDR10 desteği ile Netflix gibi uyumlu platformlarda yüksek kaliteli içerik izlenebiliyor.

    TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu
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    2 adet Cortex-A77 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 750G yonga setinin güç verdiği modelde 6GB RAM/256GB depolama seçeneği sunulacak. 4500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony OIS sensör yer alırken 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü yardımcı oluyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Super Bluetooth ile 4 adede kadar anlık bağlantı kurabilen ve kablosuz şarj sunan TCL 20 Pro 5G modeli 549 Avro üzerinden satışa sunulacak.



    https://www.gsmarena.com/tcl_20_pro_5g_announced_with_curved_oled_20l_and_20l_tag_along-news-48653.php
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Kayaa__h 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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