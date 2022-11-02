Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ve ev elektroniği söz konusu olduğunda fiyat performans odaklı cihazlara imza atan TCL, bugün sessizce yeni akıllı telefonu TCL 40R 5G’yi duyurdu. 5G desteği ile dikkat çeken bütçe dostu model neler sunuyor? İşte detaylar

TCL 40R 5G özellikleri

Bugün tanıtılan ve esasen bir bütçe telefonu olan TCL 40R 5G, ön panelinde su damlası çentikli 6,6 inç HD+ IPS ekrana ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte 50MP ana, 2MP makro ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera tasarımına sahip olan yeni telefon, 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yonga seti tarafında TCL 40R 5G, 2,2 GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdekli MediaTek Dimensity 700 platformundan güç alıyor. Buna ek olarak microSD kart yuvası, 4GB RAM ve 64/126GB depolama kapasitesi ile donatılan yeni telefon, kutudan Android 12 tabanlı TCL UI 4.0 ile çıkıyor.

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TCL'den yapılan açıklamaya göre TCL 40R 5G, Avrupa'da 240 eurodan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. Yeni telefonun Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

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TCL 40R 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri