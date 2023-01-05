TCL etkileyici artırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Son yıllarda sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik gözlüğü dendiği zaman akla ilk gelen firma TCL oluyor. Büyük yatırımlar yaptığı bu sektörde firma her yıl daha da gelişmiş gözlükler tanıtıyor. CES 2023 fuarı da bunlardan birisi.

TCL RayNeo X2 nedir?

TCL RayNeo X2 firmanın tasarımı ile de dikkat çeken en yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü oldu. Standart bir gözlük gibi kullanılabilen TCL RayNeo X2 bir geliştirici ekosistemi oluşturarak geniş kitlelere yayılmayı hedefliyor.

Gözlüğün her iki camında Mikro-LED optik dalga kılavuzu paneller kullanılmış ve görüntüler doğrudan lenslerin içerisine yansıtılıyor. Bu özelliği sektörde bir ilk. 100.000:1'e varan yüksek kontrast oranı (CR) ve 1.000 nit'e varan olağanüstü görüntü parlaklığının da bulunduğu önemli ekran yükseltmeleri, gelişmiş görsel efektler oluşturarak AR gözlüklerini hem iç hem de dış mekânda kullanım için ideal hale getiriyor.

Qualcomm, dünyanın ilk 5G destekli genişletilmiş gerçeklik (XR) platformu olan Snapdragon XR2'yi duyurdu 3 yıl önce eklendi

2019 yılında ilk 5G destekli zengin gerçeklik yongası olarak piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon XR2 cihaza güç veriyor ancak 5G özelliklerinden bahsedilmemiş. TCL RayNeo X2'nin akıllı GPS navigasyon sistemi, hareket tanıma ile eş zamanlı yerelleştirmeyi ve haritalamayı (SLAM) da kullanıyor.

Haritalama özelliği, siz hareket ettikçe yakındaki önemli noktaları göstererek yürüyüşlerinizi ve bisiklet ile gezintilerinizi keyifli şehir keşiflerine dönüştürüyor. Ayrıca, TCL RayNeo X2'nin Bluetooth destekli ekran üzeri mesaj ve çağrı bildirimleri, seyahat ve hareket halindeyken, nereye giderseniz gidin sizi güncel tutuyor.

Diğer taraftan konuşmaları otomatik olarak algılayarak çeviri yapan yapay zekâ, görüntü sabitleme özelliğine sahip entegre kamera, fısıltı modu olan hoparlör gibi özellikler de mevcut. En kritik özellik olan kullanım süreleri hakkında şimdilik bir bilgi yok.

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