Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi

    Çinli elektronik cihaz üreticisi TCL, CES 2020 fuarı kapsamında katlanabilir telefonunu sahneye çıkardı. TCL Foldable olarak adlandırılan cihazın bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    2 hf.
    1,2b
    1
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi
    Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir telefonlar 2019 itibarıyla piyasada boy göstermeye başladı. Geçen yılın sonunda Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X satışa sunulurken Motorola RAZR 2019 da resmiyet kazandı. 2020'de bunların arasına çok daha fazla model katılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak

    Ayrıca Bkz. "Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı"

    Çinli elektronik cihaz üreticisi TCL, Las Vegas'taki CES 2020 fuarında TCL Foldable olarak adlandırılan bir cihaz tanıttı. Daha da detay vermek gerekirse sunumda Motorola RAZR 2019 gibi katlanan bir model de dahil olmak üzere iki farklı cihaz gösterildi. Ancak şirket şimdilik ikincisini hazır hale getirmiş.

    TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi
    Tam Boyutta Gör

    İkinci ekranı yok

    TCL Foldable'da ikinci ekrana yer verilmediğini görüyoruz. Yani katlandığında kullanılamıyor. TCL, cihaz hakkında neredeyse hiçbir detay vermedi. Bu da cihazın henüz prototip aşamasında olduğu ve yakın zamanda piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığı anlamına geliyor.

    TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi
    Tam Boyutta Gör

    Sadece 7.2 inç ekrana sahip olduğunu ve ana kamera modülünde dört adet görüntü sensörü kullanıldığını biliyoruz. Çinli şirket TCL Foldable'ın bu yıl piyasaya sürüleceğini söyledi. Ancak cihazın fiyat etiketi ve satışa sunulacağı tarih hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.



    https://www.gizchina.com/2020/01/07/tcl-foldable-ces-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Relax Relax 2 hf.
    Hands On videosuna baktım. Bildiğin katlanan tablet olmuş, telefonla alakası yok. Hands On : youtube.com/...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Samsung, yapay zeka destekli görünmez klavye SelfieType'ı tanıtıyor 2 hf. OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı 2 hf. Razer ilk modüler oyuncu bilgisayarını duyurdu 2 hf. Dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G satışa çıkıyor 2 hf. Efsane geri döndü | Katlanabilir ekranlı Motorola Razr elimizde 2 hf. Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu 2 hf. Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor 2 hf. JBL Quantum kulaklık serisi oyuncular için hazırlandı 2 hf. Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özellikleri neler? 2 hf. Facebook Türkiye'de 8 ilde şube açıyor 2 hf. iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı 2 hf. Elgato’dan 4K yakalama kartı 2 hf. VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor 2 hf. Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir 2 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold 2 hf. Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı 2 hf. Bu nasıl robot ? | Görevine şaşıracaksınız 2 hf. Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie 2 hf. Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak 2 hf. LG'nin yeni 8K ve 4K Oledleri sahnede | ön inceleme 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi Sonraki Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu 2 hf. DJI yatırımından sürücüsüz araçlar için LiDAR cihazları 2 hf. Mateo banyo matı aynı zamanda akıllı baskül 2 hf. Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi 2 hf. Yeni Mophie kablosuz şarj istasyonu akünüzü de destekliyor 2 hf. Hyundai uçan taksi işine el attı: Uber ile birlikte ilk modelini geliştirdi 2 hf. Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek 2 hf. Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 hf. Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı 2 hf. Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek 2 hf. Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı 2 hf. JBL’den AirPods rakibi geldi 2 hf. 64 çekirdekli Threadripper işlemcisi rekor fiyatla piyasaya çıkıyor 2 hf. Jabra yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 hf. Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı 2 hf. Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı 2 hf. AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor 2 hf. SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya gönderdi: İşte muhteşem görüntüler 2 hf. Karşınızda Intel’in grafik birimi 2 hf. Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim