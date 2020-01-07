TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi

Katlanabilir telefonlar 2019 itibarıyla piyasada boy göstermeye başladı. Geçen yılın sonunda Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X satışa sunulurken Motorola RAZR 2019 da resmiyet kazandı. 2020'de bunların arasına çok daha fazla model katılacak.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak
Ayrıca Bkz. "Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı"
Çinli elektronik cihaz üreticisi TCL, Las Vegas'taki CES 2020 fuarında TCL Foldable olarak adlandırılan bir cihaz tanıttı. Daha da detay vermek gerekirse sunumda Motorola RAZR 2019 gibi katlanan bir model de dahil olmak üzere iki farklı cihaz gösterildi. Ancak şirket şimdilik ikincisini hazır hale getirmiş.
İkinci ekranı yok
TCL Foldable'da ikinci ekrana yer verilmediğini görüyoruz. Yani katlandığında kullanılamıyor. TCL, cihaz hakkında neredeyse hiçbir detay vermedi. Bu da cihazın henüz prototip aşamasında olduğu ve yakın zamanda piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığı anlamına geliyor.
Sadece 7.2 inç ekrana sahip olduğunu ve ana kamera modülünde dört adet görüntü sensörü kullanıldığını biliyoruz. Çinli şirket TCL Foldable'ın bu yıl piyasaya sürüleceğini söyledi. Ancak cihazın fiyat etiketi ve satışa sunulacağı tarih hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
https://www.gizchina.com/2020/01/07/tcl-foldable-ces-2020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: