TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi

Tam Boyutta Gör

Katlanabilir telefonlar 2019 itibarıyla piyasada boy göstermeye başladı. Geçen yılın sonunda Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X satışa sunulurken Motorola RAZR 2019 da resmiyet kazandı. 2020'de bunların arasına çok daha fazla model katılacak.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak

Ayrıca Bkz. "Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı"

Çinli elektronik cihaz üreticisi TCL, Las Vegas'taki CES 2020 fuarında TCL Foldable olarak adlandırılan bir cihaz tanıttı. Daha da detay vermek gerekirse sunumda Motorola RAZR 2019 gibi katlanan bir model de dahil olmak üzere iki farklı cihaz gösterildi. Ancak şirket şimdilik ikincisini hazır hale getirmiş.

Tam Boyutta Gör

İkinci ekranı yok

TCL Foldable'da ikinci ekrana yer verilmediğini görüyoruz. Yani katlandığında kullanılamıyor. TCL, cihaz hakkında neredeyse hiçbir detay vermedi. Bu da cihazın henüz prototip aşamasında olduğu ve yakın zamanda piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör

Sadece 7.2 inç ekrana sahip olduğunu ve ana kamera modülünde dört adet görüntü sensörü kullanıldığını biliyoruz. Çinli şirket TCL Foldable'ın bu yıl piyasaya sürüleceğini söyledi. Ancak cihazın fiyat etiketi ve satışa sunulacağı tarih hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

https://www.gizchina.com/2020/01/07/tcl-foldable-ces-2020

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.