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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi

    Çin merkezli elektronik şirketi TCL, ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bugün düzenlediği etkinlikle iki farklı katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi

    TCL şirketi bugün Hong Kong'da düzenlediği etkinlikte, katlanabilir ve esnek ekran teknolojilerini gösteren iki katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi. Şirketin dahili ekran bölümü olan TCL-CSOT tarafından geliştirilen bu paneller, gelecek katlanabilir akıllı telefon modellerinin nasıl olacağına dair ipuçları sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo, Find X2 Pro'nun periskop kamerasıyla ilgili yeni görsel paylaştı"

    TCL gelecek katlanabilir teknolojileri gösteriyor

    Şirketin tanıttığı ilk cihaz (bkz. yukarıdaki görsel), 20.8:9 en boy oranına, 6.65 inç ekrana ve 3K çözünürlüğe sahip bir akıllı telefon. Üç katlı olarak tanımlanabilecek bu konsept model tamamen açılır duruma geldiğinde 10 inçlik bir tablete dönüşüyor. Cihazın arka kısmında ise 3D holografik bir kaplama mevcut. TCL'ye göre akıllı telefonda kullanılan çift menteşe minimum boşluk vaat ediyor.

    TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi

    Tanıtılan diğer cihazın ise esnek bir ekranı olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonun yana doğru genişleyen bir ekranı ver ve 9mm kalınlığına sahip. 6.75 inçlik ekranı 7.8 inç boyutlarına getirmek için sadece bir düğmeye basmak yetiyor. Cihaz ekranı genişletmek için bir motor kullanıyor ve otomatik olarak genişleyen bir ekrana sahip. TCL bu akıllı telefonun bölünmüş ekran kullanıcı arayüzünü de desteklediğini belirtmiş. Tanıtılan bu konsept modelde, mevcut katlanabilir akıllı telefonların OLED ekranlarında olduğu gibi kırışıklık veya bombelenmenin olmadığına da dikkat çekilmiş. TCL'nin bu iki akıllı telefonu ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunacağı ise şimdilik belli değil.



    https://www.neowin.net/news/tcl-shows-off-new-concept-phones-with-rollable-and-tri-fold-displays/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 2 hf. en beğenilen
    Katlanabilir telefonlar ne zaman bitecek merak ediyorum. Yıllardır telefonlarda hareketli parçaları bitirmeye çalışırken böyle bir saçmalık ile kullanıcıların karşısına çıkmak neden ey telefon üreticileri
    Katlanabilir telefonlar ne zaman bitecek merak ediyorum. Yıllardır telefonlarda hareketli parçaları bitirmeye çalışırken böyle bir saçmalık ile kullanıcıların k...
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    intel7mix (İbrahim Ak) 2 hf. crazywinner3
    2 yıl kullanacak olacağını düşündüğümüzde sorun teşkil etmez.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    blackzeros 2 hf.
    rulo olan guzel,ondan yapsinlar.
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    basartenk (basar tenk) 2 hf.
    Ben rulo olanı bekliyorum :D
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    RaptorFX 2 hf.
    Kim daha katlanır yarışı başlasın...
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    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 2 hf. en beğenilen
    Katlanabilir telefonlar ne zaman bitecek merak ediyorum. Yıllardır telefonlarda hareketli parçaları bitirmeye çalışırken böyle bir saçmalık ile kullanıcıların karşısına çıkmak neden ey telefon üreticileri
    1 Yanıt Yanıtla +7
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