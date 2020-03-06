TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi

TCL şirketi bugün Hong Kong'da düzenlediği etkinlikte, katlanabilir ve esnek ekran teknolojilerini gösteren iki katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi. Şirketin dahili ekran bölümü olan TCL-CSOT tarafından geliştirilen bu paneller, gelecek katlanabilir akıllı telefon modellerinin nasıl olacağına dair ipuçları sunuyor.

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TCL gelecek katlanabilir teknolojileri gösteriyor

Şirketin tanıttığı ilk cihaz (bkz. yukarıdaki görsel), 20.8:9 en boy oranına, 6.65 inç ekrana ve 3K çözünürlüğe sahip bir akıllı telefon. Üç katlı olarak tanımlanabilecek bu konsept model tamamen açılır duruma geldiğinde 10 inçlik bir tablete dönüşüyor. Cihazın arka kısmında ise 3D holografik bir kaplama mevcut. TCL'ye göre akıllı telefonda kullanılan çift menteşe minimum boşluk vaat ediyor.

Tanıtılan diğer cihazın ise esnek bir ekranı olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonun yana doğru genişleyen bir ekranı ver ve 9mm kalınlığına sahip. 6.75 inçlik ekranı 7.8 inç boyutlarına getirmek için sadece bir düğmeye basmak yetiyor. Cihaz ekranı genişletmek için bir motor kullanıyor ve otomatik olarak genişleyen bir ekrana sahip. TCL bu akıllı telefonun bölünmüş ekran kullanıcı arayüzünü de desteklediğini belirtmiş. Tanıtılan bu konsept modelde, mevcut katlanabilir akıllı telefonların OLED ekranlarında olduğu gibi kırışıklık veya bombelenmenin olmadığına da dikkat çekilmiş. TCL'nin bu iki akıllı telefonu ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.neowin.net/news/tcl-shows-off-new-concept-phones-with-rollable-and-tri-fold-displays/

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