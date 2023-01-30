120 dolarlık telefon TCL Ion X, çıkarılabilir batarya ile geliyor

Telefonun çıkarılabilir bataryası 3000 mAh kapasiteli ve USB-C bağlantısı üzerinden şarj oluyor. TCL, 17 saat konuşma süresi, 24 güne kadar da bekleme süresi sunduğunu iddia ediyor. 6 inç HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonda 1080p 30fps video kaydına izin veren tek 13MP arka kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. MediaTek’in belirtilmeyen sekiz çekirdekli işlemcisi yer alıyor.
Çıkarılabilir batarya dışında, microSD kart yuvası ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Bağlantı tarafında, tahmin edeceğiniz üzere 5G desteği yok; 4G LTE ve Bluetooth 5.1 bağlantısını destekliyor.
TCL Ion X, 119 dolar fiyat etiketiyle Amerika’da satışta. Yeni hat alan veya numarasını taşıyan kişilere ücretsiz olarak veriliyor.
TCL Ion X özellikleri
- Ekran: 6 inç HD+ (1440x720 piksel), IPS LCD
- İşlemci: MediaTek 8 çekirdek (model belirtilmemiş)
- Bellek: 3 GB RAM
- Depolama: 32GB (512GB’a kadar artırılabilir)
- Kamera: 13MP
- Batarya: 3000 mAh, 10W kablolu şarj
- Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 5.1, 802.11ac, 3.5mm kulaklık girişi, USB-C
- Boyut ve Ağırlık: 156.5 x 75.2 x 8.9 mm, 177.4 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?