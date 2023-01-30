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    120 dolarlık telefon TCL Ion X, çıkarılabilir batarya ile geliyor

    TCL’in yeni satışa çıkan akıllı telefonu Ion X, çıkarılabilir batarya ile geliyor. 120 dolara satışa çıkan TCL Ion X özellikleri ile neler sunuyor bakalım.      
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    tcl ion x çıkarılabilir bataryalı telefon Tam Boyutta Gör
    Günümüzde neredeyse tüm akıllı telefonlar çıkarılamayan batarya ile geliyor. TCL Ion X istisnalardan biri.

    Telefonun çıkarılabilir bataryası 3000 mAh kapasiteli ve USB-C bağlantısı üzerinden şarj oluyor. TCL, 17 saat konuşma süresi, 24 güne kadar da bekleme süresi sunduğunu iddia ediyor. 6 inç HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonda 1080p 30fps video kaydına izin veren tek 13MP arka kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. MediaTek’in belirtilmeyen sekiz çekirdekli işlemcisi yer alıyor.

    Çıkarılabilir batarya dışında, microSD kart yuvası ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Bağlantı tarafında, tahmin edeceğiniz üzere 5G desteği yok; 4G LTE ve Bluetooth 5.1 bağlantısını destekliyor.

    TCL Ion X, 119 dolar fiyat etiketiyle Amerika’da satışta. Yeni hat alan veya numarasını taşıyan kişilere ücretsiz olarak veriliyor.

    TCL Ion X özellikleri

    • Ekran: 6 inç HD+ (1440x720 piksel), IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek 8 çekirdek (model belirtilmemiş)
    • Bellek: 3 GB RAM
    • Depolama: 32GB (512GB’a kadar artırılabilir)
    • Kamera: 13MP   
    • Batarya: 3000 mAh, 10W kablolu şarj
    • Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 5.1, 802.11ac, 3.5mm kulaklık girişi, USB-C
    • Boyut ve Ağırlık: 156.5 x 75.2 x 8.9 mm, 177.4 gr
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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