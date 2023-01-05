TCL Moveaudio Air uzun kullanım süreleri ile geliyor

TCL Moveaudio Air özellikleri ve fiyatı
TCL Moveaudio Air kulaklık modeli 10mm dinamik ses sürücüleri ile geliyor. Daha derin bass ve orta frekanslar sunabilen kulaklık, iki adet mikrofonu ile de çevresel gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca 3 farklı ekolayzır modu mevcut.
Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde 120ms seviyelerine kadar gecikme düşürülebiliyor. Kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontroller için ayrılmış. Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 32 saate çıkarıyor. Tam şarj olması ise 1.5 saat sürüyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik süre elde edebiliyor. TCL Moveaudio Air tam kablosuz kulaklık modeli 40$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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