TCL Moveaudio Air uzun kullanım süreleri ile geliyor

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarında farklı bütçelere hitap eden pek çok akıllı telefon ve tablet modelini görücüye çıkaran Çinli TCL kulaklık tarafında da hareketli. TCL Moveaudio Air tam kablosuz kulaklık uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

TCL Moveaudio Air özellikleri ve fiyatı

TCL Moveaudio Air kulaklık modeli 10mm dinamik ses sürücüleri ile geliyor. Daha derin bass ve orta frekanslar sunabilen kulaklık, iki adet mikrofonu ile de çevresel gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca 3 farklı ekolayzır modu mevcut.

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Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde 120ms seviyelerine kadar gecikme düşürülebiliyor. Kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontroller için ayrılmış. Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 32 saate çıkarıyor. Tam şarj olması ise 1.5 saat sürüyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik süre elde edebiliyor. TCL Moveaudio Air tam kablosuz kulaklık modeli 40$ fiyat etiketi ile satılacak.

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TCL Moveaudio Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı