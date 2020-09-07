TCL MOVEAUDIO S200 tam kablosuz kulaklık modeli tanıtıldı

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Ülkemizde akıllı telefon ve tablet modelleriyle tanıdığımız Çinli TCL markası kablosuz kulaklık sektöründe de iddialı olmak istiyor. Firma MOVEAUDIO S200 tam kablosuz kulaklık modelini tanıttı.

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TCL MOVEAUDIO S200 özellikleri ve fiyatı

TCL MOVEAUDIO S200 tam kablosuz kulaklık modeli sürücü türü bilinmemekle birlikte yüksek ses kalitesine odaklanıyor. Her parçada iki mikrofon ile yazılım odaklı gürültü engelleme yapılabiliyor.

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IP54 ile suya dayanıklı olarak kulaklıkların dış kısımlarında dokunmatik kontrol yüzeyi mevcut. Buradan dijital asistanlar da çağırılabiliyor. Kulağınızdan çıkardığınızda ise otomatik olarak oynatıcı durduruluyor.

Tek şarj ile 3.5 saate kadar kullanılabilen kulaklıklar şarj kutusu ile birlikte bunu 23 saate çıkarabiliyor. TCL MOVEAUDIO S200 tam kablosuz kulaklık modeli 99 Avro fiyat etiketine sahip ve ülkemize de gelecek.

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