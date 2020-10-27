TCL’nin rulolanabilir telefon prototipi sızdırıldı

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara piyasa artık iyice alışmış durumda. Henüz birkaç firma katlanabilir ekranlı akıllı telefon üretebilecek durumda ancak yavaş yavaş rulolanabilir ekran dönemi yaklaşıyor.
Rulolanan akıllı telefon
Rulolanabilir ekranlar aslında ilk olarak televizyon pazarında görülmüştü. LG’nin bir muhafazadan yukarı doğru açılan ve sonra rulolanabilen akıllı televizyonu önemli bir adım olmuştu. Şimdi ise akıllı telefon pazarında karşımıza çıkacak.
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TCL’nin patentini aldığı rulolanabilir akıllı telefon konsepti 4.5 inçlik bir ekrana sahip ve rulo açıldığında 6.7 inç oluyor. Sızdırılan tanıtım materyalleri yukarıya doğru rulolanan bir prototipe ait.
Aslında TCL bir maket şeklinde hazırladığı rulolanabilir akıllı telefon konseptini yılın başlarında inceleme editörlerine göndermişti. Bu konsept yan kısımdan açılan bir yöntemi gösteriyordu. Sızan materyallerde ise dikey açılma mevcut.
Prototipin bir takım testlerden geçtiği de anlaşılıyor. Rulolanabilir ekran üst kısımdaki bir modül içerisinde toplanıyor. Bu kısmı yukarı doğru çektiğinizde ekran açılırken aşağı doğru çektiğinizde ise kapanıyor.
TCL bu prototipi ne zaman hayata geçirecek tam olarak bilinmiyor ancak Samsung’un 2021 yılı için rulolanabilir bir telefon planı var. Bu bakımdan önümüzdeki yıl TCL’nin daha somut adımlar attığını görebiliriz.
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En gerçekçi yapay et
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
harika!
Bu dolar kuruyla başka bir yerimize sokmasak bari