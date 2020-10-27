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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL’nin rulolanabilir telefon prototipi sızdırıldı

    Yukarıya doğru rulolanan bir yapıdaki telefon konsepti yakın bir gelecekte hayatımıza girebilir. Firma test sürecine başlamış durumda ve demo tanıtımları da yapılıyor.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    TCL’nin rulolanabilir telefon prototipi sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara piyasa artık iyice alışmış durumda. Henüz birkaç firma katlanabilir ekranlı akıllı telefon üretebilecek durumda ancak yavaş yavaş rulolanabilir ekran dönemi yaklaşıyor.

    Rulolanan akıllı telefon

    Rulolanabilir ekranlar aslında ilk olarak televizyon pazarında görülmüştü. LG’nin bir muhafazadan yukarı doğru açılan ve sonra rulolanabilen akıllı televizyonu önemli bir adım olmuştu. Şimdi ise akıllı telefon pazarında karşımıza çıkacak.

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    TCL’nin patentini aldığı rulolanabilir akıllı telefon konsepti 4.5 inçlik bir ekrana sahip ve rulo açıldığında 6.7 inç oluyor. Sızdırılan tanıtım materyalleri yukarıya doğru rulolanan bir prototipe ait.

    Aslında TCL bir maket şeklinde hazırladığı rulolanabilir akıllı telefon konseptini yılın başlarında inceleme editörlerine göndermişti. Bu konsept yan kısımdan açılan bir yöntemi gösteriyordu. Sızan materyallerde ise dikey açılma mevcut.

    TCL’nin rulolanabilir telefon prototipi sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Prototipin bir takım testlerden geçtiği de anlaşılıyor. Rulolanabilir ekran üst kısımdaki bir modül içerisinde toplanıyor. Bu kısmı yukarı doğru çektiğinizde ekran açılırken aşağı doğru çektiğinizde ise kapanıyor.

    TCL bu prototipi ne zaman hayata geçirecek tam olarak bilinmiyor ancak Samsung’un 2021 yılı için rulolanabilir bir telefon planı var. Bu bakımdan önümüzdeki yıl TCL’nin daha somut adımlar attığını görebiliriz.



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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Forum nn1 17 dk. yeni yorumcu
    Vakti zamanında dermiştim bizim niye kıvrılan telefonumuz olmasın onlar bana dediki onu cinliler yapacak
    Yanıtla
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    Virinom (Süleyman Kenar) 19 dk.
    RULOLANABİLİR? Rulo yapılabilir olmasın o
    Yanıtla
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    Ethnicity (Hakan ) 54 dk. (düzenlendi)
    Bana ordan bi tcl sarıver abi...
    Yanıtla
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    Naruto45 1 sa.
    Bu kurlarla rulo yapıp monte karlo yapabilicez
    Yanıtla
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    HLLBN (ZeNoN ) 2 sa.
    Bu telefonu rulolamalı mı, rulolamamalı mı ?
    Yanıtla +1
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    th9 2 sa.
    lan ohaaaa rulolandırılabilen telefon
    Yanıtla +1
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 sa.
    Cep telefonunu rulonayayipta cepte saklasak rulonanamayiptamı cepte saklasak :)
    Yanıtla
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    Yanfo (Yavuz ) 3 sa.
    rulo yapıp cebimize sokabileceğiz yani.
    harika!
    1 Yanıt Yanıtla
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    kankixx123 (Samet Biçer) 2 sa. Yanfo
    Tövbe estağfirullah



    Bu dolar kuruyla başka bir yerimize sokmasak bari
    Yanıtla +1
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    V4LKyR 3 sa.
    RULOLANABİLİR
    Yanıtla +2
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