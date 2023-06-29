TCL, uygun fiyatlı Android tablet tanıtmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör TCL, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. NXTPAPER 11 ve Tab 11 tabletleriyle tablet pazarında dikkat çekmeye çalışan TCL, yeni uygun fiyatlı Android tablet modelini yakında piyasaya sürecek. TCL Tab 10 Gen 2 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

TCL'den 4K ekranlı yeni QLED TV serisi geliyor: İşte özellikleri 3 hf. önce eklendi

TCL, yeni bütçe Android tableti Tab 10 Gen 2'yi duyurdu. 10 inç ekrana sahip olan tablet, sekiz çekirdek işlemci, 4 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 4G LTE bağlantısını destekleyen tablet, kalemle birlikte geliyor. Tab 10 Gen 2, kutusundan Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor. Tablet, 6.000 mAh bataryadan güç alıyor.

Tablette 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca stereo hoparlörler ve USB-C bağlantı noktası mevcut.

Temmuz 2025'e kadar güvenlik güncellemesi alacak Tab 10 Gen 2'nin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatı henüz açıklanmadı ancak bütçe dostu tablet olması bekleniyor.

TCL Tab 10 Gen 2 özellikleri

Ekran : 10.36 inç, 2000x1200 çözünürlük, IPS LCD ekran

: 10.36 inç, 2000x1200 çözünürlük, IPS LCD ekran İşlemci : 8 çekirdekli ARM Cortex-A53

: 8 çekirdekli ARM Cortex-A53 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : 128 GB (microSD kart desteğiyle)

: 128 GB (microSD kart desteğiyle) Bağlantı : 4G LTE

: 4G LTE İşletim sistemi : Android 13

: Android 13 Batarya : 6.000 mAh, USB-C

: 6.000 mAh, USB-C Kameralar : 8MP otomatik odaklama arka kamera, 5MP ön kamera

: 8MP otomatik odaklama arka kamera, 5MP ön kamera Ses: Stereo hoparlörler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

TCL Tab 10 Gen 2 Android tabletin özellikleri ortaya çıktı