TCL, uygun fiyatlı Android tablet tanıtmaya hazırlanıyor

TCL, yeni bütçe Android tableti Tab 10 Gen 2'yi duyurdu. 10 inç ekrana sahip olan tablet, sekiz çekirdek işlemci, 4 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 4G LTE bağlantısını destekleyen tablet, kalemle birlikte geliyor. Tab 10 Gen 2, kutusundan Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor. Tablet, 6.000 mAh bataryadan güç alıyor.
Tablette 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca stereo hoparlörler ve USB-C bağlantı noktası mevcut.
Temmuz 2025'e kadar güvenlik güncellemesi alacak Tab 10 Gen 2'nin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatı henüz açıklanmadı ancak bütçe dostu tablet olması bekleniyor.
TCL Tab 10 Gen 2 özellikleri
- Ekran: 10.36 inç, 2000x1200 çözünürlük, IPS LCD ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli ARM Cortex-A53
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 128 GB (microSD kart desteğiyle)
- Bağlantı: 4G LTE
- İşletim sistemi: Android 13
- Batarya: 6.000 mAh, USB-C
- Kameralar: 8MP otomatik odaklama arka kamera, 5MP ön kamera
- Ses: Stereo hoparlörler
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D