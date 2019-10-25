TCL üçe katlanan telefon prototipini sergiledi

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Akıllı telefon üreticileri yavaş yavaş katlanabilir akıllı telefon trendinde yerini almaya başlarken ortaya birbirinden ilginç konseptler çıkıyor. TCL’nin katlanabilir telefon prototipi akordeon tarzındaki tasarımıyla ilgi çekiyor.

Üçe katlanıyor

CNET tarafından incelenen prototip üçe katlanan bir yapıya sahip. Açıldığında 10 inçlik bir ekran oluyor. Kapandığında ise yine diklemesine tasarımda bir ekran ortaya çıkıyor. Arka tarafta 4 adet kamera, ön kamera ve USB Tip-C girişleri mevcut.

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Katlanabilir telefon trendi bugün ilgi görüyor olsa da yapı nedeniyle çok kalın olması nasıl bir kullanım tecrübesi sunacak merak konusu. Katlar arttıkça TCL örneğinde de gördüğümüz gibi artık kitap kadar kalın gövdeler bizi bekliyor olacak. Çok değil birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefonlarda incelik yarışını ilgiyle izlemiştik.

Diğer taraftan TCL sadece maket tarzında bir prototip hazırlamış. Yani rakiplerin tanıtımlarının aksine bu maket çalışmıyor. Bu bakımdan katlanma esnasında menteşenin ekrandaki yansımaları veya ara yüz değişimleri hakkında bir şey söylemek mümkün değil.

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https://www.ubergizmo.com/2019/10/tcl-foldable-phone/