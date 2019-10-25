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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL üçe katlanan telefon prototipini sergiledi

    Bu yıldan itibaren yol haritasında 3 tane katlanabilir akıllı telefon olan Çinli TCL çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar şimdilik maket prototip aşamasında.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TCL üçe katlanan telefon prototipini sergiledi
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    Akıllı telefon üreticileri yavaş yavaş katlanabilir akıllı telefon trendinde yerini almaya başlarken ortaya birbirinden ilginç konseptler çıkıyor. TCL’nin katlanabilir telefon prototipi akordeon tarzındaki tasarımıyla ilgi çekiyor.

    Üçe katlanıyor

    CNET tarafından incelenen prototip üçe katlanan bir yapıya sahip. Açıldığında 10 inçlik bir ekran oluyor. Kapandığında ise yine diklemesine tasarımda bir ekran ortaya çıkıyor. Arka tarafta 4 adet kamera, ön kamera ve USB Tip-C girişleri mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Moto E6 Play duyuruldu"

    Katlanabilir telefon trendi bugün ilgi görüyor olsa da yapı nedeniyle çok kalın olması nasıl bir kullanım tecrübesi sunacak merak konusu. Katlar arttıkça TCL örneğinde de gördüğümüz gibi artık kitap kadar kalın gövdeler bizi bekliyor olacak. Çok değil birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefonlarda incelik yarışını ilgiyle izlemiştik.

    Diğer taraftan TCL sadece maket tarzında bir prototip hazırlamış. Yani rakiplerin tanıtımlarının aksine bu maket çalışmıyor. Bu bakımdan katlanma esnasında menteşenin ekrandaki yansımaları veya ara yüz değişimleri hakkında bir şey söylemek mümkün değil.

    TCL üçe katlanan telefon prototipini sergiledi
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    https://www.ubergizmo.com/2019/10/tcl-foldable-phone/ Yorum Yaz
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    Jon_Kar 1 gün
    Ağa boş işlere para harcıyorsunuz



    300 dolara SD 855+4Gb+64gb telefon yap piyasayı supur
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    BekirHan 1 gün
    Benimki soğansız olsun, yeşillik koy ama.
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    AribyAriana 1 gün
    İsteyen içe katlar, isteyen dışa katlar. Bu sayede Samsung ile Huawei arasındaki katlama sürtüşmesi de bitmiş olur.
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    freedomfighter 1 gün
    bence telefonların değil de tabletlerin katlanabilir olması daha ergonomik ve kullanışlı olur.
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    por favor 1 gün
    Yakında vapurlardaki pazarlamacıların yaptığı gibi aşağı doğru 5-10 kat akordeon gibi açılan şeylere gidecek iş.
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    Relax Relax 1 gün
    Ekranı olmayan veya çalışmayan prototip yapmak zor değil ki. Bende 6 yerinden katlanan yapayim açınca tv gibi olsun.
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    SEO19 1 gün
    idela bir telefonun en genişliği 1 karışınızın 3'te 1'i dir !
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    muratkaya 1 gün
    Bu teknolojiyi doğru düzgün geliştirmeden piyasaya sürmeye çalışıyorlar ya sırf bu yüzden insanlarda çok antipatik bir imajı olacak, aynen sanal gerçeklik gözlüklerinde olduğu gibi hızla gözden düşecek.

    Arkadaşım, nasıl halihazırda çerçeveler sıfıra inmiş, yan yana iki ekran olacak şekilde açılıp kapanan bir cihaz yapın olsun bitsin. LG falan bu dediğim gibi bir cihaz yapıp piyasaya sürerse çok satar.
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    smart1978 1 gün
    Ekrani bile yok :) Prototip bile degil. Prototip maket diyelim en ideali :)


    Aslinda katlanabilir olacaksa bu sekilde 2 yerden katlanabilir olanlar daha anlamli .

    Calisan prototipin ekranini merak ediyorum sadece :) ...
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