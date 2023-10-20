TCL yeni QD-Mini LED TV'lerini duyurdu: 144Hz, HDR10+ ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Akıllı televizyon pazarının önde gelen isimleridnen TCL, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çinli üretici, yeni nesil QD-Mini LED TV'leri TCL C755 ve P745'i tanıttı. Peki 4K QLED panel, 144Hz yenileme hızı ve MiniLED teknolojisi ile satışa çıkacak TV'ler neler sunuyor? İşte TCL C755 ve P745 özellikleri ve fiyatı.

Karşınızda TCL C755 QD-Mini LED serisi

TCL C755 QD-Mini LED serisi, 50 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç, 85 inç ve 98 inç olmak üzere beş farklı boyut seçeneğiyle geliyor. Akıllı TV, 1.300 nit parlaklık ve 6000:1 kontrast oranı sunan MiniLED tabanlı 4K QLED panele sahip. Ayrıca bu panelde, Dolby Vision, HDR10+, 144Hz'e kadar yenileme hızı, AMD FreeSync Premium Pro ve IMAX Enhanced gibi gelişmiş işlevler sunuluyor.

TCL, 65 inç ve üzeri modellerin 500'den fazla aydınlatma bölgesine sahip olduğu söylüyor. Böylece dinamik olarak daha fazla ışık ve gölge ayrıntıları görmenizi sağlıyor. C755'in kalbinde dört çekirdekli AiPQ Processor 3.0 işlemciye verilmiş. Bu kuruluma ise ONKYO imzalı

30W (2x15W) Hi-Fi hoparlörler eşlik ediyor. Dolby Atmos ve DTS Virtual X ile 2.1 kanal sistem elde edilmiş.

Bunun da ötesinde TCL C755, oyunculara yönelik bazı yükseltmelere de sahip. Akıllı TV, Game Master 2.0 üzerinden ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), FPS göstergesi ve Nişan Alma Yardımı gibi işlevsel özellikler sunuyor. Kutusundan Bluetooth v5.2, Wi-Fi 6 ve Google TV arayüzü ile çıkan TCL C755'in diğer özellikleri arasında, HDMI 2.1, MEMC, görüntülü sohbet, yerleşik Google Assistan desteği ve Miracast bulunuyor.

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TCL C755 fiyatı:

TCL C755, 50 inç'ten 98 inç'e uzanan ekran boyutu seçenekleri ile 1.100 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. TV'nin ülkemize ne zaman giriş yapacağı ise açıklanmadı.

Bütçe odaklı seçenek: TCL P745 özellikleri

TCL 745 4K TV serisi ise 43 inçten 85 inçe kadar boyutlarıyla daha bütçe dostu bir seçenek. Akıllı TV, DLED (Direct LED) arka ışık teknolojisine sahip VA panelden güç alıyor. Bu panel 6000:1 kontrast oranı ve 270 nit parlaklık sunuyor. Ancak C755'e benzer şekilde HDR10+, 144Hz yenileme hızı, Dolby Vision desteği unutulmamış.

Tam Boyutta Gör Akıllı TV, Dolby Atmos ve DTS: X özellikli 2.1 kanal 19W gücünde ses sistemine sahip. Kalbinde ise AiPQ Processor 3.0 bulunuyor. Ayrıca Google TV ve Google Asistan desteğini koruyan modelde, AMD FreeSYNC, görüntülü sohbet, Game Master 2.0, Bluetooth v5.0 ve Wi-Fi 5 desteğine yer verilmiş.

TCL P745 fiyatı:

P745'in fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak 85″ modeli şu anda TCL web sitesinde 190.499 Rs (2.292 dolar) fiyatla listeleniyor. Bu nedenle ilerleyen günlerde netleşmeye başlacağını düşünüyoruz.

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