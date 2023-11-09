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    Tecno Camon 20 Premier 5G üst seviyede iddialı olmaya geliyor

    Tecno Camon 20 Premier 5G akıllı telefon modeli 6.67 inçlik 120Hz AMOLED ekran, 45W Ultra hızlı şarj desteği, MediaTek Dimensity 8050 yonga seti, 50MP RGBW OIS ana sensör gibi özelliklerle geliyor.
    Tecno Camon 20 Premier 5G Tam Boyutta Gör
    Tecno Camon 20 serisinin amiral gemisi konumunda olan Tecno Camon 20 Premier 5G ülkemizde satışa çıkıyor. Tecno tarafından geliştirilmiş teknolojiler ile fotoğrafçılık konusunda fark yaratmak isteyen Tecno Camon 20 Premier 5G rekabetçi bir fiyat ile geliyor.

    Tecno Camon 20 Premier 5G neler sunuyor?

    Tecno Camon 20 Premier 5G akıllı telefon modeli hem kamera hem tasarım tarafında kullanıcıları memnun etmeyi amaçlıyor. Deri ve seramik karışımı gövde toplamda 576 saatlik bir üretim sürecinden geçiyor.

    6.67 inçlik 120Hz AMOLED ekrana, 45W Ultra hızlı şarj desteği ve 5000mAh bataryaya sahip olan Tecno Camon 20 Premier 5G, MediaTek Dimensity 8050 sekiz çekirdekli işlemciden güç alıyor ve 8GB/512GB konfigürasyon ile geliyor.

    50MP RGBW OIS ana sensör 1/1.73'ten 1/1.56'ya (tek piksel boyutu 0.8μm'den 1.0μm'ye) yükseltilmiş ve %56,25 daha fazla ışığa duyarlı bir alan sunuyor, böylece görüntüler gerçek hayata mümkün olduğunca yakın oluyor.

    Tecno Camon 20 Premier 5G, endüstride bir ilk olan 5000 Kez/s Sensör Kaydırmalı OIS Titreme Teknolojisi ile donatılmış olarak geliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların hareket halindeyken dahi saniyede 5.000 kez titreşimleri dengeleyebilmesine olanak sağlıyor. Bu da net ve canlı fotoğraflar ve videolar elde edilmesini sağlıyor. Tecno Camon 20 Premier 5G modeli 24999TL fiyat etiketinden satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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