Tecno Camon 20 Premier 5G üst seviyede iddialı olmaya geliyor

Tecno Camon 20 Premier 5G neler sunuyor?
Tecno Camon 20 Premier 5G akıllı telefon modeli hem kamera hem tasarım tarafında kullanıcıları memnun etmeyi amaçlıyor. Deri ve seramik karışımı gövde toplamda 576 saatlik bir üretim sürecinden geçiyor.
6.67 inçlik 120Hz AMOLED ekrana, 45W Ultra hızlı şarj desteği ve 5000mAh bataryaya sahip olan Tecno Camon 20 Premier 5G, MediaTek Dimensity 8050 sekiz çekirdekli işlemciden güç alıyor ve 8GB/512GB konfigürasyon ile geliyor.
50MP RGBW OIS ana sensör 1/1.73'ten 1/1.56'ya (tek piksel boyutu 0.8μm'den 1.0μm'ye) yükseltilmiş ve %56,25 daha fazla ışığa duyarlı bir alan sunuyor, böylece görüntüler gerçek hayata mümkün olduğunca yakın oluyor.
Tecno Camon 20 Premier 5G, endüstride bir ilk olan 5000 Kez/s Sensör Kaydırmalı OIS Titreme Teknolojisi ile donatılmış olarak geliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların hareket halindeyken dahi saniyede 5.000 kez titreşimleri dengeleyebilmesine olanak sağlıyor. Bu da net ve canlı fotoğraflar ve videolar elde edilmesini sağlıyor. Tecno Camon 20 Premier 5G modeli 24999TL fiyat etiketinden satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.