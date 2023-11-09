Tecno Camon 20 serisi Türkiye’de satışta

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının iddialı markası Tecno, son teknolojiyi ve modern tasarımı bir araya getiren Tecno Camon 20 serisini ülkemizde satışa sunuyor. Tecno Camon 20 serisi 4 farklı akıllı telefon modeli barındırıyor.

Tecno Camon 20 özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik 60Hz AMOLED ekran

Helio G85 yonga seti

8GB RAM (8GB sanal)

256GB depolama

64MP+2MP arka kamera

32MP ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

9499TL

Tecno Camon 20 modelinin özellikle vergisiz telefon kampanyası için fiyatlandırıldığını görüyoruz. Geleneksel RGB renk filtresi çözümünde bulunan "yeşil" diziyi "beyaz" ile değiştirerek, daha fazla ışık almayı sağlayan RGBW sensörü yanında ön kamerada da çift flaş kullanılmış.

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Tecno Camon 20 Pro özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik 120Hz AMOLED ekran

Helio G99 yonga seti

8GB RAM (8GB sanal)

256GB depolama

64MP+2MP arka kamera

32MP LED flaşlı ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

10299TL

Tecno Camon 20 Pro akıllı telefon modeli orijinal modelden ekran tazeleme hızı ve işlemcisi ile ayrılıyor. Vergisiz telefon dilimi içerisinde olmasa da ilerleyen günlerde muhtemel bir indirim bu telefonu da listeye sokabilir.

Tecno Camon 20 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik 120Hz AMOLED ekran

Dimensity 8050 yonga seti

8GB RAM (8GB sanal)

256GB depolama

64MP+2MP arka kamera

32MP LED flaşlı ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

13999TL

Tecno Camon 20 Pro 5G'nin ana sensörü, 1/1.73'ten 1/1.56'ya (tek piksel boyutu 0.8μm'den 1.0μm'ye) yükseltilmiş ve %56,25 daha fazla ışığa duyarlı bir alan sunuyor. Böylece görüntüler gerçek hayata mümkün olduğunca yakın oluyor.

Daha büyük ışık iletimi sayesinde, Tecno Camon 20 Pro 5G, kullanıcılara karanlıkta bile kristal berraklığında gece portrelerini yakalama imkânı sunuyor. Böylece, 64MP gece kamerası ile gece çekimlerinde ve düşük ışıklı ortamlarda hem videoların hem de çekilen fotoğrafın parlaklığı ciddi oranda iyileşiyor.

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Tecno Camon 20 serisinin fiyatları belli oldu