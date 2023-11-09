Tecno Camon 20 serisi Türkiye’de satışta

- Tecno Camon 20 özellikleri ve fiyatı
- Tecno Camon 20 Pro özellikleri ve fiyatı
- Tecno Camon 20 Pro 5G özellikleri ve fiyatı
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Tecno Camon 20 özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inçlik 60Hz AMOLED ekran
- Helio G85 yonga seti
- 8GB RAM (8GB sanal)
- 256GB depolama
- 64MP+2MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 9499TL
Tecno Camon 20 modelinin özellikle vergisiz telefon kampanyası için fiyatlandırıldığını görüyoruz. Geleneksel RGB renk filtresi çözümünde bulunan "yeşil" diziyi "beyaz" ile değiştirerek, daha fazla ışık almayı sağlayan RGBW sensörü yanında ön kamerada da çift flaş kullanılmış.
Tecno Camon 20 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inçlik 120Hz AMOLED ekran
- Helio G99 yonga seti
- 8GB RAM (8GB sanal)
- 256GB depolama
- 64MP+2MP arka kamera
- 32MP LED flaşlı ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 10299TL
Tecno Camon 20 Pro akıllı telefon modeli orijinal modelden ekran tazeleme hızı ve işlemcisi ile ayrılıyor. Vergisiz telefon dilimi içerisinde olmasa da ilerleyen günlerde muhtemel bir indirim bu telefonu da listeye sokabilir.
Tecno Camon 20 Pro 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inçlik 120Hz AMOLED ekran
- Dimensity 8050 yonga seti
- 8GB RAM (8GB sanal)
- 256GB depolama
- 64MP+2MP arka kamera
- 32MP LED flaşlı ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 13999TL
Tecno Camon 20 Pro 5G'nin ana sensörü, 1/1.73'ten 1/1.56'ya (tek piksel boyutu 0.8μm'den 1.0μm'ye) yükseltilmiş ve %56,25 daha fazla ışığa duyarlı bir alan sunuyor. Böylece görüntüler gerçek hayata mümkün olduğunca yakın oluyor.
Daha büyük ışık iletimi sayesinde, Tecno Camon 20 Pro 5G, kullanıcılara karanlıkta bile kristal berraklığında gece portrelerini yakalama imkânı sunuyor. Böylece, 64MP gece kamerası ile gece çekimlerinde ve düşük ışıklı ortamlarda hem videoların hem de çekilen fotoğrafın parlaklığı ciddi oranda iyileşiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.