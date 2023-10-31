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    Tecno Pop 8 çok uygun fiyat etiketi ile geliyor

    Tecno Pop 8 akıllı telefon modeli 100$ altında fiyatlandırmaya 6.6 inçlik 720p LCD ekran, 90Hz hız, çift LED flaş, yapay zekâ kamera, 5000mAh batarya gibi özellikler sunuyor.
    Tecno Pop 8 Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de uygun fiyatlı akıllı telefonları ile geniş bir kitleye hitap eden Tecno markası, vergisiz telefon gibi kampanyalarda yer alması muhtemel bir model piyasaya sürüyor. Tecno Pop 8 oldukça ucuz.

    Tecno Pop 8 özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik 720p LCD ekran
    • 1.6GHz UNISOC T606 yonga seti (2+6)
    • 3GB/4GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 13MP çift LED flaş arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj
    • Android 13 Go Edition
    • 85$

    Tecno Pop 8 her ne kadar düşük fiyatta olsa da kullanıcıya bazı değerler sunmaya çalışıyor. Örneğin ekran tazeleme hızı 90Hz iken çift arka flaş ile de düşük ışık ortamlarında bir nebze daha iyi fotoğraf çekmeye çalışıyor. Dynamic Port adındaki çentik yazılımı uygulamalara göre tepki verirken ikinci kamera da yapay zekâ ile güçlendirilmiş. Parmak izi okuyucu ise yan kısımda. Tecno Pop 8 modeli Hindistan’da satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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