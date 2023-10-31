Tecno Pop 8 çok uygun fiyat etiketi ile geliyor

Tecno Pop 8 özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik 720p LCD ekran
- 1.6GHz UNISOC T606 yonga seti (2+6)
- 3GB/4GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 13MP çift LED flaş arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj
- Android 13 Go Edition
- 85$
Tecno Pop 8 her ne kadar düşük fiyatta olsa da kullanıcıya bazı değerler sunmaya çalışıyor. Örneğin ekran tazeleme hızı 90Hz iken çift arka flaş ile de düşük ışık ortamlarında bir nebze daha iyi fotoğraf çekmeye çalışıyor. Dynamic Port adındaki çentik yazılımı uygulamalara göre tepki verirken ikinci kamera da yapay zekâ ile güçlendirilmiş. Parmak izi okuyucu ise yan kısımda. Tecno Pop 8 modeli Hindistan’da satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.