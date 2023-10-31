Tecno Pop 8 çok uygun fiyat etiketi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de uygun fiyatlı akıllı telefonları ile geniş bir kitleye hitap eden Tecno markası, vergisiz telefon gibi kampanyalarda yer alması muhtemel bir model piyasaya sürüyor. Tecno Pop 8 oldukça ucuz.

Tecno Pop 8 özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik 720p LCD ekran

1.6GHz UNISOC T606 yonga seti (2+6)

3GB/4GB RAM

64GB/128GB depolama

13MP çift LED flaş arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 10W hızlı şarj

Android 13 Go Edition

85$

TECNO PHANTOM V FOLD İncelemesi - Çok iyi olmuş! 1 ay önce eklendi

Tecno Pop 8 her ne kadar düşük fiyatta olsa da kullanıcıya bazı değerler sunmaya çalışıyor. Örneğin ekran tazeleme hızı 90Hz iken çift arka flaş ile de düşük ışık ortamlarında bir nebze daha iyi fotoğraf çekmeye çalışıyor. Dynamic Port adındaki çentik yazılımı uygulamalara göre tepki verirken ikinci kamera da yapay zekâ ile güçlendirilmiş. Parmak izi okuyucu ise yan kısımda. Tecno Pop 8 modeli Hindistan’da satışa sunuldu.

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Tecno Pop 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı