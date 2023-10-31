Tecno ile her fotoğrafta teniniz en mükemmel tonunda

Tecno Universal Tone nedir?
Tecno Evrensel Ton olarak de tanımlayabileceğimiz Tecno Universal Tone, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak fotoğraflardaki yüzleri algılıyor ve çeşitli filtreler ile gerçeğe en yakın ten rengi tonlarını elde etmeye çalışıyor.
Bu teknolojide 3 farklı algoritma çalışıyor. İlk algoritma veri tabanındaki farklı ten tonlarını inceleyerek kişiye en uygun tonu belirliyor. İkinci algoritma fotoğraftaki ışık şartlarını ve renk sıcaklığını algılayarak optimizasyon yapıyor. Üçüncüsü ise kültürel referansları da dikkate alarak gerçekçi ten rengi tonlarını üretiyor.
Tecno görsel işlemcilere çok fazla yük bindirmeden kullanıcılara çok daha güzel bir ten rengi tonu sunmak amacında. Henüz teknoloji hangi telefonlarda kullanılacak belli değil ancak Tecno diğer markalara da sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.