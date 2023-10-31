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    Tecno ile her fotoğrafta teniniz en mükemmel tonunda

    Tecno Universal Tone adı verilen teknolojide 3 farklı algoritma devreye girerek fotoğraflardaki kişilerin en gerçekçi ten rengi tonuna bürünmelerini sağlıyor.    
    Tecno Universal Tone Tam Boyutta Gör
    Adını daha çok bütçe dostu telefonlar ile duysak da Tecno markası zaman zaman rakiplerinin önüne geçebilecek düzeyde teknolojiler geliştiriyor. Şahin gözü telefoto lens, rulo ekran, renk değiştiren arka kapak bunlar arasında. Şimdi ise ten rengine dokunuyor.

    Tecno Universal Tone nedir?

    Tecno Evrensel Ton olarak de tanımlayabileceğimiz Tecno Universal Tone, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak fotoğraflardaki yüzleri algılıyor ve çeşitli filtreler ile gerçeğe en yakın ten rengi tonlarını elde etmeye çalışıyor.

    Bu teknolojide 3 farklı algoritma çalışıyor. İlk algoritma veri tabanındaki farklı ten tonlarını inceleyerek kişiye en uygun tonu belirliyor. İkinci algoritma fotoğraftaki ışık şartlarını ve renk sıcaklığını algılayarak optimizasyon yapıyor. Üçüncüsü ise kültürel referansları da dikkate alarak gerçekçi ten rengi tonlarını üretiyor.

    Tecno görsel işlemcilere çok fazla yük bindirmeden kullanıcılara çok daha güzel bir ten rengi tonu sunmak amacında. Henüz teknoloji hangi telefonlarda kullanılacak belli değil ancak Tecno diğer markalara da sunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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