Tecno ile her fotoğrafta teniniz en mükemmel tonunda

Tam Boyutta Gör Adını daha çok bütçe dostu telefonlar ile duysak da Tecno markası zaman zaman rakiplerinin önüne geçebilecek düzeyde teknolojiler geliştiriyor. Şahin gözü telefoto lens, rulo ekran, renk değiştiren arka kapak bunlar arasında. Şimdi ise ten rengine dokunuyor.

Tecno Universal Tone nedir?

Tecno Evrensel Ton olarak de tanımlayabileceğimiz Tecno Universal Tone, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak fotoğraflardaki yüzleri algılıyor ve çeşitli filtreler ile gerçeğe en yakın ten rengi tonlarını elde etmeye çalışıyor.

TECNO PHANTOM V FOLD İncelemesi - Çok iyi olmuş! 1 ay önce eklendi

Bu teknolojide 3 farklı algoritma çalışıyor. İlk algoritma veri tabanındaki farklı ten tonlarını inceleyerek kişiye en uygun tonu belirliyor. İkinci algoritma fotoğraftaki ışık şartlarını ve renk sıcaklığını algılayarak optimizasyon yapıyor. Üçüncüsü ise kültürel referansları da dikkate alarak gerçekçi ten rengi tonlarını üretiyor.

Tecno görsel işlemcilere çok fazla yük bindirmeden kullanıcılara çok daha güzel bir ten rengi tonu sunmak amacında. Henüz teknoloji hangi telefonlarda kullanılacak belli değil ancak Tecno diğer markalara da sunabilir.

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