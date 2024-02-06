Tecno kendini aştı, robot köpek geliştirdi

Tam Boyutta Gör Son dönemde teleskobik portre lens, katlanabilir telefon, mükemmel ten tonu, sıvı lens periskop, değişken diyafram gibi pek çok yenilik ile sadece uygun fiyatlı bir telefon üreticisi olmadığını gösteren Tecno, sektörün ötesine geçiyor. Firma robot bir köpek geliştirdi.

Tecno Dynamic 1 geliyor

MWC 2024 fuarında sahneye çıkmaya hazırlanan Tecno merakla beklenen cihazlarını görücüye çıkaracak. Dayanıklılık odaklı Tecno Pova 6 Pro 5G, Intel Core Ultra işlemcili ve yapay zekâ destekli Megabook T16 Pro 2024 Ultra dizüstü ve daha önce de tanıtılan rulo telefon Tecno Phantom Ultimate bunlar arasında.

Tecno iki önemli teknolojisini tanıttı 1 ay önce eklendi

En dikkat çekici konu ise Tecno Dynamic 1 robot köpek olacak. Alman Shepherd köpeklerinden ilham alan Tecno Dynamic 1 robot köpek gelişmiş algoritmalara ve sensörlere sahip olacak. Büyük projelerden ziyade biraz daha evde eğlence amacıyla geliştirilmiş. Yani Boston Dynamic benzeri bir proje beklenmiyor.

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