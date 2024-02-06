Tecno kendini aştı, robot köpek geliştirdi

Tecno Dynamic 1 geliyor
MWC 2024 fuarında sahneye çıkmaya hazırlanan Tecno merakla beklenen cihazlarını görücüye çıkaracak. Dayanıklılık odaklı Tecno Pova 6 Pro 5G, Intel Core Ultra işlemcili ve yapay zekâ destekli Megabook T16 Pro 2024 Ultra dizüstü ve daha önce de tanıtılan rulo telefon Tecno Phantom Ultimate bunlar arasında.
En dikkat çekici konu ise Tecno Dynamic 1 robot köpek olacak. Alman Shepherd köpeklerinden ilham alan Tecno Dynamic 1 robot köpek gelişmiş algoritmalara ve sensörlere sahip olacak. Büyük projelerden ziyade biraz daha evde eğlence amacıyla geliştirilmiş. Yani Boston Dynamic benzeri bir proje beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.