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    Anlık Bildirim

    Tecno evinizi şenlendirmeye geliyor

    Tecno Dynamic 1 evcil robot köpek havlıyor, pati veriyor ve eğlenceli oyunlar oynayabiliyor. Sesli komut ile gerçek bir köpek gibi robotunuzu eğitebilirsiniz.   
    Tecno Dynamic 1 Tam Boyutta Gör
    Boston Dynamics gibi firmaların aksine Tecno Dynamic 1 robot köpek evde size pati vermek için geliştirilmiş. Havlıyor ve sahibi ile etkileşime girerek eğlenceli oyunlar oynayabiliyor. Şarjı da 90 dakika gidiyor.

    Tecno Dynamic 1 evinizin sevimli köpeği

    Tecno Dynamic 1 robot köpek biraz daha aile bireylerini eğlendirmek için geliştirilmiş. Alman Shepherd köpeklerinden ilham alan Tecno, barındırdığı 45 Nm/Kg torq sayesinde merdivenleri akıcı şekilde tırmanabiliyor.

    AI HyperSense Fusion System ve Intel Real Sense D430 derinlik kamerası sayesinde engelleri algılayabilen robot havlıyor, pati veriyor. Algoritma çözümlerini ise 8 çekirdekli bir ARM işlemci üstleniyor.

    64GB hafızası olan köpekte Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. 15000mAh batarya 90 dakikalık çalışma süresi sağlıyor ve değiştirilebiliyor. Sesli komut yanında uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. Henüz robot köpek ne zaman satışa çıkacak açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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