Tecno evinizi şenlendirmeye geliyor

Tam Boyutta Gör Boston Dynamics gibi firmaların aksine Tecno Dynamic 1 robot köpek evde size pati vermek için geliştirilmiş. Havlıyor ve sahibi ile etkileşime girerek eğlenceli oyunlar oynayabiliyor. Şarjı da 90 dakika gidiyor.

Tecno Dynamic 1 evinizin sevimli köpeği

Tecno Dynamic 1 robot köpek biraz daha aile bireylerini eğlendirmek için geliştirilmiş. Alman Shepherd köpeklerinden ilham alan Tecno, barındırdığı 45 Nm/Kg torq sayesinde merdivenleri akıcı şekilde tırmanabiliyor.

Tecno Pova 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 12 sa. önce eklendi

AI HyperSense Fusion System ve Intel Real Sense D430 derinlik kamerası sayesinde engelleri algılayabilen robot havlıyor, pati veriyor. Algoritma çözümlerini ise 8 çekirdekli bir ARM işlemci üstleniyor.

64GB hafızası olan köpekte Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. 15000mAh batarya 90 dakikalık çalışma süresi sağlıyor ve değiştirilebiliyor. Sesli komut yanında uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. Henüz robot köpek ne zaman satışa çıkacak açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.