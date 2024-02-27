Tecno evinizi şenlendirmeye geliyor

Tecno Dynamic 1 evinizin sevimli köpeği
Tecno Dynamic 1 robot köpek biraz daha aile bireylerini eğlendirmek için geliştirilmiş. Alman Shepherd köpeklerinden ilham alan Tecno, barındırdığı 45 Nm/Kg torq sayesinde merdivenleri akıcı şekilde tırmanabiliyor.
AI HyperSense Fusion System ve Intel Real Sense D430 derinlik kamerası sayesinde engelleri algılayabilen robot havlıyor, pati veriyor. Algoritma çözümlerini ise 8 çekirdekli bir ARM işlemci üstleniyor.
64GB hafızası olan köpekte Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. 15000mAh batarya 90 dakikalık çalışma süresi sağlıyor ve değiştirilebiliyor. Sesli komut yanında uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. Henüz robot köpek ne zaman satışa çıkacak açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.