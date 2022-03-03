Tecno yeni RGBW kamera sensörünü duyurdu

Ülkemizde yerli üretime başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno yatırımlarına devam ediyor. Samsung ile ortak geliştirilen RGBW kamera sensörü firmanın yeni nesil akıllı telefonlarında kendisine yer bulacak.
Tecno RGBW sensör tanıtıldı
MWC 22 fuarında resmiyet kazanan RGBW sensör Samsung ortaklığında geliştirildi. RGB standart dizilimine eklenen ekstra beyaz piksel sensörün ışık hassasiyetini arttırarak özellikle düşük ışık koşullarında performansını arttırıyor ve renk doğruluğuna katkıda bulunuyor. Standart RGB sensörlerdeki yeşil renk filtresine göre 1.7 kat daha iyi hassasiyet elde ediliyor.
RGBW renk filtresi 64MP çözünürlüğündeki sensöre entegre edilecek. Böylece CMOS sensörün hassasiyeti artacak. Cam ve plastik karışımı teknoloji ise ışık girişlerini yüzde 30 oranında daha arttırıyor. Tecno Camon amiral gemilerinin düşük ışık performansını avantajlı hale getirecek yeni RGBW sensörün yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..