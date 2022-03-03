Tecno yeni RGBW kamera sensörünü duyurdu

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Ülkemizde yerli üretime başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno yatırımlarına devam ediyor. Samsung ile ortak geliştirilen RGBW kamera sensörü firmanın yeni nesil akıllı telefonlarında kendisine yer bulacak.

Tecno RGBW sensör tanıtıldı

MWC 22 fuarında resmiyet kazanan RGBW sensör Samsung ortaklığında geliştirildi. RGB standart dizilimine eklenen ekstra beyaz piksel sensörün ışık hassasiyetini arttırarak özellikle düşük ışık koşullarında performansını arttırıyor ve renk doğruluğuna katkıda bulunuyor. Standart RGB sensörlerdeki yeşil renk filtresine göre 1.7 kat daha iyi hassasiyet elde ediliyor.

Tecno vites yükseltiyor 3 ay önce eklendi

RGBW renk filtresi 64MP çözünürlüğündeki sensöre entegre edilecek. Böylece CMOS sensörün hassasiyeti artacak. Cam ve plastik karışımı teknoloji ise ışık girişlerini yüzde 30 oranında daha arttırıyor. Tecno Camon amiral gemilerinin düşük ışık performansını avantajlı hale getirecek yeni RGBW sensörün yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor.

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